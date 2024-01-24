У мережі опублікували перші кадри з місця падіння Іл-76
Вдень, 24 січня, оприлюднили інформацію, що у Бєлгородській області впав військовий літак Іл-76. Наразі мережею ширяться перші кадри його падіння.
Джерела у Генштабі заявили, що він перевозив ракети для ЗРК С-300, якими окупанти обстрілюють Україну.
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На Бєлгородщині впав російський літак
У Корочанському районі Бєлгородської області впав військовий літак Іл-76. У російському міноборони написали, що інцидент трапився близько 11:00.
Деталі інциденту наразі невідомі. За інформацією ЗМІ, на борту літака перебувало 63 людини. Попередньо, усі вони загинули на місці.
Падіння російського Іл-76: дивіться відео
За попередньою інформацією, на місце події прибули губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков екстренні служби. Водночас росЗМІ стверджують, що місце катастрофи оточили військові.
У Бєлгородській області впав російський літак: дивіться відео
Повідомляється, що уламки розлетілись територією Бєлгородської області на відстань у кілька кілометрів.
Як на падіння літака відреагували у Росії
- У Росії почали поширювати дезінформацію, щоб бодай якось виправдати падіння свого літака. У міноборони країни-агресорки написали, що на літаку Іл-76 буцімто перебували 65 українських військовополонених, яких буцімто перевозили до Бєлгородської області для обміну.
- Там кажуть, що 6 членів екіпажу літака та 3 людини супроводу загинули. Відомо, що до місця падіння Іл-76 у Бєлгородській області вилетіла комісія ВКС, щоб встановити причини катастрофи.
- Пізніше повідомили, що літак Іл-76 впав за 5 – 6 кілометрів від села Яблуневе, що у Корочанському районі Бєлгородської області. Відомо, що падіння сталося біля храму Дмітрія Солунського.