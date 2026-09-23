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24 Канал Новини України У мережі писали про приліт поблизу Центрального залізничного вокзалу Києва: що кажуть в УЗ
23 вересня, 11:11
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Оновлено - 11:37, 23 вересня

У мережі писали про приліт поблизу Центрального залізничного вокзалу Києва: що кажуть в УЗ

Данило Жоров

Росія у середу, 23 вересня продовжує тероризувати Київ ударними безпілотниками. Ворог намагається бити по цивільній інфраструктурі.

У мережі писали про приліт поблизу Центрального залізничного вокзалу. В Укрзалізниці прокоментували цю інформацію.

Що кажуть в Укрзалізниці?

Компанія спростувала інформацію про удар поблизу вокзалу. 

У зв’язку з інформацією про приліт поблизу Центрального залізничного вокзалу Києва повідомляємо: вокзал не пошкоджено, 
– написали в УЗ.

Того ж дня "Укрзалізниця" повідомила, що Росія цілеспрямовано атакує українську логістику. Людей закликали бути обережними біля залізничних об'єктів, зокрема у столиці, та йти до укриттів під час тривоги.

Зазначимо, що вранці 23 вересня росіяни тероризували цивільну інфраструктуру ударними дронами. Під час атаки країни-агресорки була пошкоджена автозаправна станція. У "Нафтогазі" повідомили, що це вже шоста атакована АЗС за останні тижні.

Внаслідок обстрілу відомо про 7 постраждалих. Також ще 1 людина загинула у лікарні внаслідок отриманих поранень під час російського удару дронами.

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