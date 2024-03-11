У мережі пишуть про ліквідацію російського воєнкора Гузенка, який закликав до страт українців

У мережі з'явилася інформація про ліквідацію чергового російського воєнкора. Йдеться про Єгора "Тринадцятого" Гузенка.

Офіційно російська влада це не коментувала, однак вже коментують російські пропагандисти. За їхніми даними, його розстріляли бойовики "Ахмату".

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Пропагандисти повідомляють про смерть Гузенка

Російські пропагандисти у мережі повідомляють про ймовірну ліквідацію так званого "Z-воєнкора" Єгора Гузенка, який відомий як "Тринадцятий". Ще вчора окупант вихвалявся тим, як "спокійно" лягає спати, аже сьогодні у мережі поширюють кадри мертвого тіла.

Офіційного підтвердження щодо оприлюдненої інформації немає. Втім, пропагандисти активно просувають тези, що російський загарбник Гузенко вже мертвий, оскільки зв'язатися із ними нібито не можливо.

Мав конфлікти з "кадирівцями"

Український журналіст Денис Казанський також зазначив, що судячи із натяків у російських телеграм-каналах, окупанта Єгора "Тринадцятого" Гузенка розстріляли "кадирівці", з якими у нього був відкритий конфлікт.

За його словами, кінцевим етапом напруження стала образа однієї із російських пропагандистів.

Останньою краплею стали образи на адресу російської пропагандистки Анастасії Кашеварової, яка є співмешканкою одного із командирів батальйону "Ахмат". Кашеварова раніше відкрито погрожувала Гузенку у телеграм-каналі,

– повідомив журналіст.

Як повідомляють деякі пропагандисти, "кадирівці" не вбивали окупанта "особисто". За їхніми словами, члени "Ахмату" здали його позиції Збройним Силам України.

Гузенко неодноразово принижував Кадирова

Російський окупант полюбляв у своєму телеграм-каналі принижувати Рамзана Кадирова та його бойовиків. В одному зі своїх дописів він запевняв, що у підрозділу "Ахмат" залишалося лише "одне головне у житті завдання" – знайти "Тринадцятого".

"Ну, серйозно, хлопці, це вже не смішно. Займіться справою. Я розумію, що знімати TikTok і воювати – це різниця велика. Але те, що робите ви, вас не прикрашає. І продовжувати через моїх родичів і ще якось впливати на мене – це низько, не по-чоловічому і неправильно", – стверджував окупант.

Загарбник звинувачував "кадирівців" у переслідуваннях, а також запевняв, що у Росії все йде до "третьої війни з Чечнею".

Що відомо про "Z-воєнкора"

Єгор Гузенко мав позивний "Тринадцятий". Був російським військовослужбовцем, якого підозрюють у жорстокій страті українського захисника.

Російський військовослужбовець був родом зі Ставропілля, що на півдні Росії. У 2015 році приєднався до лав терористів так званої "де-не-ре".

Зокрема, воював у Сирії, а потім знову повернувся воювати проти українців.

Не приховував своїх злочинів

Ще тоді, коли у мережі ширили жорстоке відео, на якому окупанти відрізали голову українському полоненому, Гузенко продемонстрував це цинічною картинкою.

Він неодноразово публікував заклики до подібних розправ над нашими бійцями та вихвалявся мародерством, яке чинив на українських територіях.

Ба більше, Гузенко відкрито радів ударам по інфраструктурі в Одесі, а також запевняв, що ціллю Росії під час ведення війни в Україні є створення нового Голодомору в Україні.

Також він визнавав, що російська армія влаштувала підрив на Каховській ГЕС і радісно закликав підривати й інші подібні об'єкти, що на Дніпрі.

Крім того, окупант закликав Кремль "натиснути червону кнопку" і вдарити по Україні ядерною бомбою.

Він також відкрито симпатизував главі ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину та його лакеям. Однак після придушення "походу на Москву" та ліквідації Пригожина Гузенко дещо затих.

Як відреагували в ГУР

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі для видання "LIGA.net" прокоментував чутки, які ширяться мережею.

За його словами, інформація про ймовірну загибель командувача "ВДВ" Росії Теплинського та пропагандиста Єгора Гузенка уточнюється.