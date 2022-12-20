У мережі пишуть про відведення російських військ з Мелітополя: мер сказав, чи це правда
У мережі шириться інформація, що нібито росіяни починають повільно рухатись з тимчасово окупованого Мелітополя. Мер міста розповів, яку тенденцію він бачить.
Інформацією Іван Федоров поділився в ефірі телемарафону "Єдині новини" 20 грудня. Він також прокоментував "бавовну" в Чонгарі.
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Що відомо про дії росіян в Мелітополі
Мер Мелітополя сказав, що наразі не може підтвердити інформацію про відведення Росією сил з міста.
Ми бачимо таку тенденцію – перш за все ра***ти роблять релокацію своїх військ, їх перекидання. Переїжджають з узбережжя Лиману до узбережжя Азовського (моря – 24 канал), з одного населеного пункту до іншого,
– розповів Федоров.
Проте посадовець запевнив, що росіяни точно повністю не виїжджають з тимчасово окупованої Запорізької області або ще звідкись.
Що відбувається в регіоні
Іван Федоров пояснив, що росіяни діють навпаки – вони протягом 16 – 18 грудня збільшили свою кількість в тимчасово окупованому Мелітополі. Зокрема, шляхом перекидання:
- кадирівців;
- "мобіків".
Ба більше, за даними мера, понад тиждень тому "втомився" міст в Мелітополі, який був одним з щонайбільше п'яти мостів, які забезпечували окупантам так званий сухопутний коридор з Кримом.
Сьогодні вночі (проти 20 грудня – 24 канал) були радісні новини про те, що на перешийку Чонгарському була знищена – розстріляна колона російських військових. Тож ми чітко розуміємо, що скоро і Чонгар буде відрізано,
– заявив Іван Федоров.
Він уточнив, що саме вищеперелічені методи змусили російських окупантів тікати з лівого берега Херсонщини. Адже в них були зруйновані мости та знищена логістика.
Мер Мелітополя пояснив, що влада та мирні мешканці чекають, поки росіяни втечуть з міста, проте наразі про це рано говорити.
Щось "дивне" коїться з гауляйтерами в Мелітополі
- У Мелітополі 10 грудня бавовна прогриміла в самому центрі міста. Там пролунало орієнтовно 10 вибухів. Відомо, що в цей день вороги святкували день народження гауляйтера Євгена Балицького. Скільки окупантів знищив "святковий салют" ЗСУ – невідомо, проте вогонь спалахнув саме в приміщенні, де вони базувались.
- 20 грудня Іван Федоров у ефірі телемарафону розповів, що з того часу Балицький не з'являвся на публіці та не коментував нічого пропагандистам.
- Окрім того, за даними мера Мелітополя, не з'являються ніде і нижчі за ланкою гауляйтери. Зокрема, Галина Данильченко, а також гауляйтерка з Кирилівки. Вони навіть ялинку 19 грудня в Мелітополі не засвітили.
- Водночас на місцях є тільки третя та четверта ланка колаборантів, які й виконують рутинну роботу. Контролюють всю життєдіяльність міста співробітники ФСБ, які з перших днів були в тимчасово окупованому Мелітополі.