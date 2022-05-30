У мережі показали перше відео, зняте на світанку після обстрілу Нового Буга

Збройні сили Росії у ніч проти 30 травня накрили вогнем місто Новий Буг у Миколаївській області. Унаслідок потужного обстрілу багато будівель зруйновані вщент.

Росіяни завдали удару реактивною артилерією і ракетою

Окупанти завдали нічного удару по Новому Бузі, тому масштаби наслідків обстрілу стали відомі на світанку. Місцевий житель пройшовся містом, яке витримало важкий удар військ агресора, та зафіксував на відео руйнування.

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Загарбники завдали удару по центральній частині міста, зруйнувавши багато будівель. У будинків, які дивом вціліли, вибуховою хвилею повибивало вікна та двері. Інші будівлі зруйновані практично вщент.

Дивіться відео з Нового Буга після обстрілу росіян

Місцеве видання "НикВести" інформує, що, крім обстрілу реактивною артилерією, за попередньою інформацією, по Новому Бугу було також завдано ракетного удару.

Окрім того, журналісти опублікували моторошні світлини наслідків обстрілу.

Новий Буг після потужного обстрілу російських військових / Фото "НикВести"

Росіяни обстріляли Новий Буг на Миколаївщині: що відомо

Близько опівночі 30 травня збройні сили Росії атакували місто Новий Буг. У Новобузькій міській раді заявили, що росіяни вдарили по центральній частині міста. Обстріл призвів до пожежі, яку рятувальники змогли ліквідувати.

Після цього у Миколаївській обласній військовій адміністрації повідомили, що внаслідок обстрілу загинула одна людина. Ще троє цивільних отримали поранення.

Для міста це стало першим обстрілом з початку повномасштабної війни. Міський голова Максим Лагодієнко повідомив, що в місті немає паніки.

Окупанти обстрілюють Миколаїв

Вранці 29 травня війська агресора завдали цинічного удару по Миколаєву, внаслідок чого ворожий снаряд влучив у житловий квартал. Загинув чоловік, який йшов по воду.

Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що ворожі снаряди пошкодили три багатоповерхівки, в яких вибило аж 300 вікон. Вибухи в Миколаєві продовжилися і вдень.

Зранку 30 травня у Миколаєві знову було неспокійно. Місцеві жителі повідомляли, що чули багато вибухів, що може свідчити про черговий удар окупантів.

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