"Кирила Буданова погодили як кандидатуру в президенти України": чому це ворожий вкид

Російські ЗМІ масово вкидають інформацію у мережу, що начальника ГУР Кирила Буданова нібито погодили як кандидатуру на пост президента України. Окупанти стверджують, що це нібито узгодили між собою західні спецслужби.

Ця інформація абсолютно не відповідає дійсності. Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Що відомо про вкид, який ширять росіяни про Буданова

У Центрі стратегічних комунікацій зазначили, що російські пропаганди ширять фейк, у якому стверджується, що керівник ГУР Кирило Буданов нібито має намір стати наступним президентом України і цей план "вже узгодили в ЦРУ та МІ-6".

Цю маячню кремлівські пропагандисти зліпили на основі "власних джерел", заяв зрадника Олєга Царьова та вигаданих результатів опитування КМІС.

Опитування КМІС, на яке посилаються російські фейкомети, було опубліковане у червні 2024 року з нагоди п'ятиріччя перебування Володимира Зеленського на посаді президента і містить винятково дані про динаміку рівня довіри до глави держави та політичної партії "Слуга народу". "Політичний рейтинг" Буданова КМІС у межах цього дослідження не вимірював,

– зазначили у SPRAVDI.

У центрі також підкреслили, що Олєг Царьов з 2014 року перебуває на території Росії та окупованих територіях України й активно співпрацює з російськими спецслужбами. Ба більше, він регулярно поширює фейки та бере участь в російських ІПСО.

"По-третє, Буданов неодноразово заявляв про відсутність у нього політичних амбіцій", – мовиться у спростуванні.

Тому у Центрі стратегічних комунікацій резюмували, що цей вкид про Буданова – це частина інформаційної спецоперації, спрямованої на дискредитацію військово-політичного керівництва України.