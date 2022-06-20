У мережі поширюють відео з палаючою "Тавридою", але кадри не мають стосунку до теперішніх подій
Джерело:ютуб-канал voltpeople
Збройні Сили України, ймовірно, завдали удару по самопересувній буровій установці "Таврида", яка більше відома як "вишки Бойка". У мережі вже поширюють відео буцімто палаючої "Тавриди", однак відео щонайменше вже 18 років.
Пожежу в Червоному морі намагаються видати за удар по "вишках Бойка"
В українських соціальних мережах та навіть у ЗМІ поширюють відео, як після удару ЗСУ буцімто горить одна з бурових установок "Чорноморнафтогазу", які були привласнені Росією.
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На відео чітко видно залишки вишок та, як у морі гасять пожежу. Однак виявляється, що це гасіння нафтової вежі в Червоному морі, що не має жодного стосунку до теперішнього удару по "вишках Бойка".
Відповідне відео на просторах ютубу з'явилося ще 11 грудня 2008 року.
Гасіння нафтової вежі в Червоному морі, яке намагаються видати за удар по "вишках Бойка"
Також у соцмережах з'явилося фото гасіння пожежі у Червоному морі. Виявляється, що пожежа на вишках у Червоному морі сталася ще у 2004 році.
ЗСУ, ймовірно, вдарили по "вишках Бойка"
- 20 червня з'явилася інформація, що Збройні Сили України могли поцілити по "вишках Бойка" у Чорному морі. Інформацію підтвердила так звана "кримська влада".
- Повідомлялося, що з вишок проводять рятувальну операцію з допомогою авіації та суден. На момент удару на установках начебто було близько 110 людей.
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- Заступник начальника штабу ВМС України у 2004 – 2020 роках Андрій Риженко підтвердив 24 каналу, що ЗСУ справді завдали удару по вишках. Це сталося зранку 20 червня.
- За його словами, там могли застосувати ракетну зброю та авіацію. Риженко зазначив, що через удар ЗСУ є серйозне пошкодження, але додав, що слід дочекатися офіційних даних від командування ЗСУ.
- Як відомо, Росія ще у 2014 році захопила обидві бурові установки, коли був анексований Крим. Вишки залишалися на Одеському родовищі, яке розташоване ближче до материкової частини України, ніж до анексованого півострова.
- Через це у грудні 2015 року Росія відвела "вишки Бойка" ближче до окупованого Криму. Бурову установку почали називати "вишками Бойка" через скандал з колишнім міністром енергетики Юрієм Бойком. Україна переплатила за вишки 400 мільйонів доларів.
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