У мережі "гуляла" інформація, що у Києві перестануть вимикати світло: реакція Укренерго

У телеграм-каналах поширюють інформацію про припинення відключень світла вже за тиждень. Проте такі повідомлення є фейками.

Про це написали в національній енергетичній компанії Укренерго. Зазначили, що планові відключення триватимуть у Києві та низці областей до завершення ремонтних робіт.

До теми У Кличка повертатимуть київським ОСББ та ЖБК 75% вартості приладів живлення

В Укренерго наголосили, що слід відновити можливості електромережі передавати у регіони додаткову необхідну потужність.

Тривалість відключень зменшуватиметься

Голова правління Укренерго" Володимир Кудрицький зазначив, що планові відключення світла для ремонту мереж будуть у семи областях та столиці. Це за умови, якщо окупанти не завдадуть обстрілами нових пошкоджень.

Кудрицький наголосив – Укренерго працює над відновленням мережі, щоб відключення були мінімальними. Тобто вони триватимуть і далі, але обсяг зменшуватиметься.

Перевіряйте інформацію, звертайтесь до першоджерел, – додали в Укренерго.

Відключення світла у Києві

Дефіцит електроенергії взимку зростатиме. Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сарахун зазначив, що мешканцям столиці слід готуватися до довших віялових відключень. Вони можуть тривати по 10 – 12 годин.

Зауважте Евакуація буде чи ні: як Київ готується до повного відключення світла

За словами Сарахуна, "вразливими до дефіциту" будуть новобудови на лівому березі Дніпра. Причиною є висока концентрація систем електропостачання, тому вони є більш вразливими.

"Нинішній дефіцит потужності в енергосистемі України з початком зими зросте з поточних 1 – 1,5 мільйона кВт до 2 – 3 мільйонів кВт і вище", – додав Сарахун.

Зверніть увагу – Зеркаль про відключення світла через російські обстріли: дивіться відео

Електроенергія в Україні: останні новини