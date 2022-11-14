У мережі "гуляла" інформація, що у Києві перестануть вимикати світло: реакція Укренерго
Джерело:Укренерго
У телеграм-каналах поширюють інформацію про припинення відключень світла вже за тиждень. Проте такі повідомлення є фейками.
Про це написали в національній енергетичній компанії Укренерго. Зазначили, що планові відключення триватимуть у Києві та низці областей до завершення ремонтних робіт.
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В Укренерго наголосили, що слід відновити можливості електромережі передавати у регіони додаткову необхідну потужність.
Тривалість відключень зменшуватиметься
Голова правління Укренерго" Володимир Кудрицький зазначив, що планові відключення світла для ремонту мереж будуть у семи областях та столиці. Це за умови, якщо окупанти не завдадуть обстрілами нових пошкоджень.
Кудрицький наголосив – Укренерго працює над відновленням мережі, щоб відключення були мінімальними. Тобто вони триватимуть і далі, але обсяг зменшуватиметься.
Перевіряйте інформацію, звертайтесь до першоджерел, – додали в Укренерго.
Відключення світла у Києві
Дефіцит електроенергії взимку зростатиме. Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сарахун зазначив, що мешканцям столиці слід готуватися до довших віялових відключень. Вони можуть тривати по 10 – 12 годин.
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За словами Сарахуна, "вразливими до дефіциту" будуть новобудови на лівому березі Дніпра. Причиною є висока концентрація систем електропостачання, тому вони є більш вразливими.
"Нинішній дефіцит потужності в енергосистемі України з початком зими зросте з поточних 1 – 1,5 мільйона кВт до 2 – 3 мільйонів кВт і вище", – додав Сарахун.
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