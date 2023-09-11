"Накрили покришками": у мережі висміяли росіян за спроби захистити свої літаки

Усе частіше дрони долітають на військові об'єкти Росії, тож окупанти вирішили "маскувати" свої військові літаки, аби ті не були легкою мішенню. Втім, навіть тут окупанти зганьбились, бо не придумали нічого краще, ніж накрити літаки покришками.

Спершу автомобільні шини помітили на стратегічній бомбардувальній авіації, але згодом цей тренд розповсюдився на всі російські ПКС. Та такого тренду не зацінили росіяни, у мережі уже активно висміюють такі способи "убезпечити" літаки від ударів.

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Усе почалось з того, що у телеграм-каналах опублікували фото винищувача-бомбардувальника Су-34 накритого автомобільними покришками.

"Загалом, схоже, по всій країні почалось. Зрозуміло, що все це не від гарного життя, й ймовірно, це єдиний варіант зробити щось швидко й без поборів з особового складу", – написав російський пропагандист Ілля Туманов у себе в телеграм-каналі.



Ту-95 з покришками / Фото MAXAR

Втім, пропагандист таки висловився, що Росії треба зробити бодай якісь укриття на аеродромах тактичної авіації, які розташовані близько до України. Й цим на думку Туманова, має займатись держава за державний кошт.

У соцмережах створили купу мемів про намагання Росії убезпечити свої літаки. І мусимо визнати, що це таки дійсно дуже смішно.

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