У мережі з'явилося відео польоту вертольота МВС за кілька хвилин до падіння у Броварах

У мережі з'явились кадри польоту вертольота Super Puma, на борту якого перебували очільники МВС, за лічені хвилини до катастрофи у Броварах.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив в ефірі телемарафону, що це був саме вертоліт Super Puma. Водночас наголосив, що про причини катастрофи говорити наразі зарано, пише 24 Канал.

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Що могло стати причиною катастрофи

На відео видно, що гвинтокрил летів на малій висоті при поганій видимості через туман. Розслідування причин займе щонайменше кілька тижнів.

Проліт гвинтокрила Super Puma у Броварах: відео

. Гелікоптер Super Puma, який передавала Франція, використовують рятувальники та структури МВС для виконання спеціальних завдань.

Спершу повідомляли, що під час падіння вертоліт зачепив дитячий садок, а потім полетів у напрямку багатоповерхівки, де і зупинився. Втім, згодом речниця Нацполіції Мар'яна Рева повідомила, що дитячий садок постраждав через пожежу.

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