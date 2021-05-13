Передача інформації та санкції: у мережу "злили" нову розмову Медведчука з російським чиновником

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У мережі з'явились нові записи розмови нібито народного депутата від партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука. Цього разу він говорив із заступником керівника адміністрації президента Росії Володимиром Островенком.

Джерело:

Obozrevatel

Розмова відбулась ще у 2015 році. Тож тоді Островенко був керівником протоколу президента Росії. 

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Про що говорили політики

Передача інформації

Медведчук просив Островенка сказати "керівнику", що він "передав усю інформацію". Політик не уточнив, що саме мав на увазі.

  • Медведчук: Алло. Привіт, Володя. Привіт.
  • Островенко: Да..да.
  • Медведчук: Володя, ну спасибі, там все нормально вчора, да?
  • Островенко: Ага..
  • Медведчук: Дивись, передай, будь ласка, керівнику. Я сьогодні був днем, усе передав, усе, що ми домовлялися. Скажіть, що я абсолютно всю інформацію дав, так?
  • Островенко: Ага..

Про санкції 

Медведчук зазначив, що стосовно питань санкцій він може звернутись до когось. Ймовірно, до того, про кого мовилось у першій частині розмови. Крім того, кум Путіна зазначив, що "є готовність до редагування".

  • Медведчук: Значить, і одне таке питання. Значить він говорить, що ось щодо цих, щодо санкцій, так, є якісь там питання з якихось або юридичних або фізичних, то можна сказати мені (коротко сміється). Ну, зрозуміло, так?
  • Островенко: Так, я зрозумів.
  • Медведчук: Так. Тобто він там.. Є готовність до редагування. Є готовність до редагування. Ось так. Усе, я передав (сміється). Так що доклади, якщо що, добре?
  • Островенко: Ага, добре..
  • Медведчук: Все..
  • Островенко: Ага. А то сказали, вони зовсім забили.. Ну я зрозумів. Добре
  • Медведчук: Ні-ні-ні. Ну ти зрозумів (сміється). Я ж повинен передати! (Сміється)
  • Островенко: Ага.
  • Медведчук: А то потім почнуть з'ясовувати, скажуть: як, я ж сказав! Реакція – це вже друге питання, а перше питання – треба передати. Правильно?
  • Островенко: Я зрозумів. Так, добре.

Насамкінець Медведчук попрощався з Островенком та сказав дзвонити, якщо буде потреба.

Розмова Медведчука та Островенка, дивіться відео:

Попередні "злиті" розмови Медведчука з російськими політиками

  • У лютому ЗМІ опублікували розмову Медведчука та Суркова за 2014 рік. Тоді вони розмовляли про постачання електроенергії до тимчасово окупованого Криму, а також роль кума Путіна в обміні полоненими.
  • У квітні з'явилась нова розмова Медведчука та Суркова. У ньому політики говорили про ТКГ, обурення України через необхідність ведення перемовин з бойовиками.
  • У травні в мережі опублікували ймовірну розмову Медведчука та ватажка бойовиків Дениса Пушиліна за 2015 рік. Вони обмінялись вітаннями до Дня перемоги, побажавши один одному "побільше перемог у житті".