Можливий витік документів щодо контрнаступу ЗСУ: CNN каже, що Пентагон почав розслідування

Засекречені документи, що детально описують секретні плани США і НАТО з нарощування потужності української армії перед контрнаступом ЗСУ, були розміщені у соціальних мережах. За розслідування витоку даних вже взялися у Пентагоні.

Журналісти CNN проаналізували деякі зображення, поширені у соцмережах, однак не можуть підтвердити, справжні вони чи підроблені.

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Офіційна позиція Пентагону

Заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх не стала коментувати легітимність документів, але у заяві зазначила, що Міністерство оборони "знає про повідомлення в соціальних мережах, і департамент вивчає це питання".

Газета The New York Times, яка першою оприлюднила розслідування Пентагону, повідомила, що деякі зображення, які є в інтернеті, описують розвідувальні дані, які можуть бути корисними для Росії, наприклад, про те, як швидко українці витрачають боєприпаси, що використовуються в наданих США ракетних системах.

Позиція України щодо цього

Тим часом радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив в інтерв'ю CNN, що він вважає, що за цим витоком стоять росіяни і що документи, які вони поширили, не є автентичними та не мають "нічого спільного з реальними планами України", адже засновані на "великій кількості вигаданої інформації". Подоляк назвав ці документи "блефом, пусканням пилу в очі" і сказав, що "якби Росія дійсно отримала реальні сценарії підготовки, вона навряд чи стала б їх оприлюднювати".

Речник Головного управління розвідки Андрій Юсов зазначив, що окупанти зараз роблять усе, аби дестабілізувати ситуацію не тільки в інформаційному середовищі України, а й у держав-членів НАТО. Вочевидь, ворог прагне посіяти хаос, зірвати плани українських військових щодо звільнення територій та Заходу – стосовно постачань озброєння.

Чи матиме це вплив на контрнаступ ЗСУ

Як заявили аналітики, може бути важко оцінити вплив оприлюднення документів на бойові дії на фронті зараз і в найближчі місяці. Незрозуміло, як документи потрапили в соціальні мережі. Аналітики попереджають, що документи, оприлюднені російськими джерелами, можуть бути вибірково змінені, оскільки може мовитися про дезінформацію з боку росіян.