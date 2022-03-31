Мери та сільські голови: росіяни викрали щонайменше 24 українських чиновників

Російські військові масово викрадають українських чиновників. Станом на 31 березня у полоні окупантів перебувають щонайменше 24 українських голів міст та сіл, а також працівників органів місцевої влади.

Інформацію про ще 2 викрадених чиновників наразі уточнюють. Про це журналістам 24 каналу повідомили в Офісі Президента.

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24 – це всі викрадені посадові особи, серед яких міські та селищні голови, їхні заступники, інші представники державних установ. Це особи, які ще перебувають у полоні,

– наголосили в ОПУ.

Дехто з чиновників зрадив Україну

26 березня російські окупанти затримали в Балаклії:

міського голову Івана Столбовога,

його заступника Сергія Полторака,

начальника відділу цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Олега Блудова.

Усі вони пішли на співпрацю з окупантами.

До теми дивіться відео про втрати ворога станом на ранок 31 березня: