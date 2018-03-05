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Меріл Стріп провокативно звинуватили у травмі на "Оскарі 2018"

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Меріл Стріп на
Меріл Стріп на "Оскарі 2018" / Фото з соцмереж

Голлівудську актрису Меріл Стріп, яка була номінована на кінопремію "Оскар 2018" за роль у фільмі "Секретне досьє", кумедно "підкололи" на церемонії нагородження.

Під час оголошення переможниці в номінації "Найкраща актриса" на "Оскарі 2018", які вручали Дженніфер Лоуренс та Джоді Фостер, остання вийшла на сцену театру Dolby на милицях.

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Коли ж Джен запитала колегу, що з нею сталося, та віджартувалася: "Стріп. Вона зробила мені "Я, Тоня". Волію це не обговорювати".

На це в Меріл Стріп була дуже весела реакція.

До слова, за сюжетом фільму "Я, Тоня", в якій зіграла головну роль Марго Роббі, яку також номінували як найкращу актрису, скандальна фігуристка Тоня досягала небачених успіхів на змаганнях в США та стала першою, хто виконала потрійний аксель.

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Але найбільшої шкоди її кар’єрі завдав неприємний інцидент на Олімпіаді в Ліллехаммері в 1994 році, коли з'ясувалося, що Хардінг і її колишній чоловік підіслали чоловіка, який завдав тяжких травм іменитої суперниці фігуристки Ненсі Керріган, за що її засудили до трьох років умовно, позбавили всіх титулів і дискваліфікували.

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Оскар-2018 Оскар Курйозні новини Дженніфер Лоуренс Нагороди
Джерело: 24 Канал
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Новини за 5 березня
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