Меркель до кінця каденції хоче організувати зустріч "нормандської четвірки"

Ангела Меркель у 2021 році залишить посаду канцлерки Німеччини. Однак до цього вона має намір організувати саміт лідерів України, Росії, Франції та Німеччини щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про плани Меркель встигнути провести зустріч "нормандської четвірки" в ефірі радіо розповіла пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

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Меркель хоче встигнути зібрати "нормандську четвірку"

Канцлерка чітко сказала під час пресконференції (за підсумками зустрічі з Володимиром Зеленським – 24 канал), що вона до останнього дня намагатиметься організувати нормандську зустріч на вищому рівні,

– зазначила пані посол.

Вона додала, що "коли четверо сидять, тиск на Путіна більший і тоді, можливо, є результат". Тому Меркель й хоче провести зустріч до кінця її каденції на посту канцлерки.

Крім того, Фельдгузен наголосила, що звільнення заручників Кремля повністю залежить від Володимира Путіна. А Німеччина за кожної нагоди намагається переконати президента Росії у необхідності такого кроку.

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