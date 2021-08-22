Меркель у Києві вшанувала жертв Другої світової та Небесну Сотню
22 серпня 2021 , 17:18Читать новость на русском
Джерело:посольство Німеччини в Києві
Ангела Меркель 22 серпня з робочим візитом відвідала Київ. Ще перед зустріччю з Володимиром Зеленським канцлерка вшанувала героїв Небесної Сотні та жертв Другої світової війни.
Політикиня поклала квіти на могилу Невідомого солдата. Після того вона вирушила на Алею Небесної Сотні, де вшанувала пам'ять українців, що загинули під час Революції Гідності.
Читайте також Твердо переконана, – Меркель офіційно назвала свого потенційного наступника
Лише після цього Меркель відправилася у Маріїнський палац на зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Політики поспілкувалися тет-а-тет, а після того разом вийшли до журналістів.
Меркель поклала квіти на могилу Невідомого солдата
Про що говорили Меркель та Зеленський
- Лідери держав обговорили врегулювання ситуації на Донбасі. Зеленський наголосив, що все має відбутися на основі кластерів та паризьких домовленостей "нормандської четвірки".
- Меркель підтримує відмову України вести перемовини з бойовиками.
- Німеччина планує продовжити договір щодо транспортування російського газу через Україну, який наразі розрахований до 2024 року. Канцлерка розповіла, що Берлін матиме в Україні свого спеціального уповноваженого представника з питань транзиту газу.
- Президент України подякував німецькій колезі за допомогу у наданні 1,5 мільйона доз вакцини проти коронавірусу.