Меркель у Києві вшанувала жертв Другої світової та Небесну Сотню

Ангела Меркель 22 серпня з робочим візитом відвідала Київ. Ще перед зустріччю з Володимиром Зеленським канцлерка вшанувала героїв Небесної Сотні та жертв Другої світової війни.

Політикиня поклала квіти на могилу Невідомого солдата. Після того вона вирушила на Алею Небесної Сотні, де вшанувала пам'ять українців, що загинули під час Революції Гідності.

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Лише після цього Меркель відправилася у Маріїнський палац на зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Політики поспілкувалися тет-а-тет, а після того разом вийшли до журналістів.



Меркель поклала квіти на могилу Невідомого солдата

Про що говорили Меркель та Зеленський