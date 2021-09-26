Меркель та Лашет – засмучені, соціал-демократи радіють: реакція на результати екзитполів
Джерело:The Guardian
Партія канцлерки Ангели Меркель та її ймовірного наступника Арміна Лашета 26 вересня показала свій найнижчий результат – всього 25% голосів. Як свідчать екзитполи, такий самий здобуток у Соціал-демократичної партії Німеччини.
У штабі соціал-демократів результат називають беззаперечним успіхом. Лідер політсили Олаф Шольц уже заявив, що готовий бути канцлером.
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Соціал-демократи уже готові формувати уряд
На думку Шольца, у неділю, 26 вересня, німці продемонстрували своє бажання змін.
Лашет просить не робити висновків зарано
У ХДС/ХСС, звісно, таких емоцій не поділяють. Армін Лашет закликав не робити зарано висновків та дочекатись результатів голосування. Меркель біля трибуни не промовила ані слова.
У ХДС/ХСС готові до створення коаліції
Незважаючи на "скромний результат" Лашет, проте, вже виявив готовність формувати уряд. Політик не виключає можливих союзів для коаліції. Мовиться про співпрацю з "вільними демократами" та партією "Зелені".
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Які результати екзитполу (екзитпол компанії Infratest dimap):
- ХДС/ХСС – 25%;
- Соціал-демократична партія Німеччини – 25%;
- "Союз-90/Зелені" – 15%;
- Вільні демократи" – 11%;
- "Альтернатива для Німеччини" – 11%;
- "Ліва партія" – 5%.