Меркель не вважає себе винною у тому, що Росія напала на Україну

Ангела Меркель заявила, що не вважає себе винною у тому, що Росія напала на Україну. Ексканцлерка Німеччини наголосила: вибачатися вона не планує.

Меркель зауважила, що окупація Криму була для неї глибоким ударом. Ексканцлерка зізнається, що нібито вже тоді розуміла, що Володимир Путін – не той, хто бажає добра.

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Відносини з Росією Меркель виправдовує "сусідством". Наразі ж ексканцлерка рекомендує країнам Євросоюзу об'єднатися й триматися разом.

Повномасштабну війну Меркель назвала великою помилкою Росії. Ексканцлерка зауважила, що немає жодних виправдань тому, як країна-окупантка жорстоко ігнорує міжнародне право. Загалом Росія порушує усе, що дозволяє європейським країнам жити у мирі.

Водночас своєї вини у тому, що Росія вторглася в Україну, Меркель не бачить.

Я себе не звинувачую. Не було можливо створити архітектуру безпеки, яка б могла цьому запобігти,

– заявила ексканцлерка.

Вона також не вважає помилкою мінські домовленості. За словами Меркель, без них ситуація була б ще гіршою, а "дипломатія, якщо вона зазнає невдачі, не є хибною".

Меркель про Україну і НАТО

Ексканцлерка також розповіла, чому вона заблокувала надання Україні плану дій щодо членства в НАТО у 2008 році.

За словами Меркель, тоді "Україна була тоді іншою країною, була сильно розділеною в області внутрішньої політики". Тим часом наразі президент Володимир Зеленський сміливо викоріняє корупцію.

Меркель також звернула увагу на те, з якою мужністю президент Зеленський бореться за Україну.

Зеленський згадав 2008 рік після трагедії у Бучі

Коли українські захисники звільнили Київщину, весь світ побачив звірства російських окупантів. Зеленський 3 квітня опублікував у телеграмі фото тіл українців, яких закатували росіяни.

Бухарест, декларація саміту НАТО. 3 квітня, 14 років тому. Був шанс запобігти. Щоб Росія не прийшла.

Буча, Київська область. Зараз. Росія прийшла,

– написав президент.

Під час традиційного вечірнього звернення до українців президент зауважив, що Україна не звинувачує у цій трагедії лідерів країн Європи чи їхні держави. Однак Зеленський запросив Меркель та Ніколя Саркозі приїхати у Бучу і на власні очі побачити, "до чого за 14 років призвела політика поступок Росії".

Зеленський додав, що Україна не звинувачує Захід, водночас має право говорити про нерішучість.

Вже наступного дня речниця Меркель передала її відповідь. Ексканцлерка повідомила, що вважає правильним своє рішення не приймати Україну до НАТО у 2008 році.

Михайло Подоляк – радник голови Офісу Президента – зауважив: відповідь Меркель свідчить: "західні еліти все ще залишаються в небезпечних ілюзіях".

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