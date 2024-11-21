Меркель у своїй книзі розповіла, чому завадила Україні швидко приєднатися до НАТО

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель, перебуваючи на посаді, намагалася перешкодити прагненню України швидко вступити до НАТО. Вона боялася, що Владімір Путін дасть військову відповідь.

Таку заяву вона зробила у своїй книзі "Свобода. Мемуари 1954−2021". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Die Zeit.

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Чому Меркель боялася вступу України в НАТО

Меркель розповіла, що бажання країн Центральної та Східної Європи стати членами НАТО якомога швидше вона зрозуміла на вирішальному саміті Альянсу в Бухаресті у 2008 році. Тоді обговорювали план отримання статусу кандидата на вступ до НАТО для України та Грузії.

Як зауважила Меркель, прийняття нового члена мало б принести більше безпеки не тільки йому, але й НАТО. А вона бачила ризики у присутності російського Чорноморського флоту у Криму.

Такого поєднання з російськими військовими структурами не було ні з одним із кандидатів на членство в НАТО. Крім того, тоді лише меншість українського населення підтримувала членство країни в НАТО,

– написала ексканцлерка.

Вона також додала, що було ілюзією припускати, що статус кандидата на вступ до НАТО захистив би Україну та Грузію від Росії і що цей статус слугував би стриманням.

"Чи можна було тоді уявити, що в надзвичайних ситуаціях країни-члени НАТО відповіли б військовою силою – матеріалами та військами – і втрутилися?" – написала Меркель у своїй книзі.

Зрештою був досягнутий компроміс, але він мав свою ціну.

Той факт, що Грузія та Україна не отримали зобов'язання щодо статусу кандидатів, для них стало "ні" для їхніх надій. Той факт, що НАТО також запропонувала їм загальну обіцянку членства, для Путіна стало "так" членству в НАТО для обох країн та оголошенням війни,

– йдеться у книзі.