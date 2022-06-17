Меркель пов'язала вторгнення Росії в Україну зі своєю відставкою

Ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель перелічила кілька подій останніх років, які могли підштовхнути Путіна розв'язати широкомасштабну війну проти України. З-поміж іншого, вона пов'язала активну фазу російської агресії зі своєю відставкою.

Колишня очільниця уряду ФРН в інтерв'ю німецькому виданню RND припустила, що російський диктатор чекав, коли вона піде з посади, щоб розпочати вторгнення в Україну. При цьому вона зауважила, що на рішення Путіна насправді вплинула ціла низка політичних змін у світі.

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Меркель про обставини широкомасштабного вторгнення Росії в Україну

В інтерв'ю Ангела Меркель визнала, що переговори з Володимиром Путіним наприкінці її каденції очільниці уряду Німеччини не мали жодного сенсу й не дали жодного результату.

Ексканцлерка зауважила, що наразі розуміє власне безсилля наприкінці свого терміну правління – було очевидно, за її словами, що вона не затримається на високій посаді у Берліні надовго, тому спроби вплинути на Путіна були неефективними.

Моя відставка, ймовірно, зіграла свою роль у цьому (широкомасштабному нападі Росії на Україну – ред. 24 канал). Так само, як і вибори у Франції, виведення військ США з Афганістану та "зрив" реалізації Мінських угод,

– додала Меркель.

Разом з тим політикиня у відставці зазначила, що не виключає своєї ймовірної участі у процесі перемовин щодо закінчення війни в Україні. Втім на питання, чи готова вона виступити, як посередниця між українською та російською сторонами, Меркель відповіла, що "це питання наразі не обговорювалось".

Інші заяви Меркель щодо війни Росії проти України

Раніше Меркель заявила, що не бачить своєї провини у широкомасштабному вторгненні Росії в Україну. Вона запевнила, що за часи її каденції не існувало можливостей створити таку архітектуру безпеку, яка могла б цьому запобігти. Тісні стосунки Німеччини з Росією ексканцлерка при цьому виправдала "сусідством", а мінські домовленості, за її словами, не вважає помилкою.

у широкомасштабному вторгненні Росії в Україну. Вона запевнила, що за часи її каденції не існувало можливостей створити таку архітектуру безпеку, яка могла б цьому запобігти. Тісні стосунки Німеччини з Росією ексканцлерка при цьому виправдала "сусідством", а мінські домовленості, за її словами, не вважає помилкою. Свою солідарність з Україною політикиня у відставці висловила лише на 99 широкомасштабного вторгнення Росії. Це відбулось після того, як відсутність її публічної позиції та підтримку запуску "Північного потоку-2" розкритикували у США та низці інших держав. Разом з тим Меркель очолювала уряд Німеччини протягом 16 років й за цей час буквально "підсадила" свою країну на залежність від російських енергоносіїв.

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