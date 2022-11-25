Повномасштабне російське вторгнення не стало сюрпризом, – Меркель

Ангела Меркель заявила, що бажала би більш мирного часу після свого відходу від влади. Ексканцлерка Німеччини також розповіла, що думає про напад Росії на Україну.

Свою позицію Меркель розповіла у великому інтерв'ю. Також вона пояснила, що саме намагалась зробити у влітку 2021 року.

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Що сказала Меркель про війну в Україні

Ангела Меркель розповіла, що хотіла б мирнішого часу для відходу від політики тому, що їй довелось багато займатись Україною. Експосадовиця прокоментувала і війну, яку почав Путін на нашій землі.

Але це не стало сюрпризом. Мінська угода розмилася. Влітку 2021 року, після того, як президенти Байден і Путін зустрілися, я хотіла створити незалежний європейський формат обговорень з російським президентом, знову з Еммануелем Макроном у Раді ЄС,

– заявила Меркель.

Проте уточнила, що тоді "хтось заперечував", а в неї вже не було сил наполягати на своєму, оскільки всі знали, що восени вона піде від влади.

Ангела Меркель також пригадала, що під час її останнього візиту в Москву у серпні 2021 року ставлення до неї було таке саме.

"У сенсі силової політики ти скінчилася. Для Путіна лише сила має значення", – уточнила ексканцлерка.

Що варто пригадати про політику Меркель

Ангелу Меркель неодноразово критикували через теплі стосунки з Москвою. Ба більше, мовиться також і про її рішення збільшити закупівлю природного газу у Москви та інші рішення.

Сама ж колишня канцлерка Німеччини, яка була при владі 16 років, нещодавно заявила, що не вважає помилкою збільшення закупівлі природного газу у Росії. Вона сказала, що тоді, мовляв, це було вигідніше за скраплений природний газ.

Щодо війни Росії в Україні та шантажу Росії Меркель сказала у жовтні 2022 року, що жорстокий напад з боку Кремля на Україну призвів до змін. За її словами, це був поворотний момент і новий уряд повинен мати справу з цим.

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