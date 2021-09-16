Меркель проведе одну з останніх зустрічей з Макроном: серед тем – і Україна

Ангела Меркель завершує свою роботу на посаді канцлерки Німеччини. Одну з фінальних зустрічей вона проведе із президентом Франції Еммануелем Макроном 16 вересня. Поговорять лідери держав і про міжнародні питання, серед них – Україна.

Інформацію про зустріч підтвердили у Єлисейському палаці. Пріоритетною темою для розмови буде ситуація в Афганістані.

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Меркель та Макрон поговорять про Афганістан, Білорусь та Україну

Французька сторона також каже про можливе обговорення тем Ірану, Лівії, України, а також Білорусі. Зачеплять Меркель та Макрон кліматичні виклики, сферу безпеки та міграцію.

Меркель наприкінці серпня зустрілась з Зеленським

Макрон та Меркель планують разом відвідати саміт Євросоюзу та Західних Балкан. Захід має відбутись 6 жовтня. Меркель ж має розпрощатись з посадою канцлера після результатів виборів, які проведуть 26 вересня.

Зазначимо, що наприкінці своєї каденції Ангела Меркель побувала і в Україні. До Києва вона завітала 22 серпня, за два дні того провівши переговори у Москві з президентом Володимиром Путіним.

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Меркель була за зустріч "нормандської четвірки"

З Володимиром Зеленським політикиня обговорила ситуацію на Донбасі та загрози, які несе Росія. Тоді канцлерка визнала, що перемовини щодо ситуації на Сході не ідуть вперед. Ба більше, Меркель підтвердила, що хотіла б ще взяти в участь в одній зустрічі лідерів "нормандської четвірки".