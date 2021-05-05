Висплюсь, погуляю на природі та подумаю, – Меркель про плани після відставки

Ангела Меркель не знає, чим займатиметься після закінчення терміну канцлерства. За її словами, наразі обміркувати своє майбутнє у неї немає часу.
Джерело:24 канал
Лідерка Німеччини зазначила, що зараз головна тема для роздумів – пандемія коронавірусу. Про це вона повідомила під час брифінгу з нагоди 76-річчя визволення Нідерландів від нацистської окупації.
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А тоді (після виходу у відставку – 24 канал) я трохи висплюся, трохи погуляю на природі та подумаю, чим конкретно я хочу займатися,
– сказала політикиня.
Ангела Меркель наголосила, що з нетерпіння цього чекає, але поки робитиме із задоволенням свою роботу.Зверніть увагу! У 2018 році Ангела Меркель повідомила, що більше не балотуватиметься у канцлери Німеччини. Цю посаду вона обіймає з 2005 року.
Нагадаємо, що у вересні 2021 року в Німеччині пройдуть вибори до Бундестагу. За їхніми підсумками сформують новий уряд з новим канцлером.
Партію Християнсько-демократичного союзу на вибори поведе Армін Лашет, якого обрали новим очільником політсили після Ангели Меркель.
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