Меркель вимагала, щоб Путін зменшив військову присутність на кордоні з Україною

Ангела Меркель провела телефонну розмову з Володимиром Путіним. Вони обговорили різні питання. Однією з тем були російські війська біля кордонів України.
Джерело:Пресслужба уряду Німеччини
Німецька канцлерка закликала президента Росії скоротити їхню присутність на цій ділянці. Що відповів на це Путін – наразі невідомо.
До теми Путін обговорив з Меркель ситуацію на Донбасі
Також Меркель закликала Росію до деескалації ситуації на Донбасі.
Меркель вимагала, щоб Росія скоротила військову присутність біля кордонів України,
– зазначила речниця федерального уряду Ульріке Деммер.
Розмова Меркель з Путіним: коротко
- Розмова відбулась 8 квітня 2021 року.
- Головною темою для обговорення була ситуація на Донбасі.
- Путін у розмові поскаржився Меркель на нібито "провокаційні дії Києва".
- Також він вчергове наголосив, що Росія вважає мінські домовленості безальтернативним способом врегулювання ситуації.
Військо Росії на кордоні з Україною: що відомо
- Ситуація на Донбасі загострилась 26 березня. У цей день під Шумами проросійські бойовики обстрілювали українські позиції, внаслідок чого загинули 4 бійці, а ще 2 – отримали поранення.
- Вже через кілька днів стало відомо, що Росія стягує армію до кордону з Україною. Про це у Верховній Раді заявив Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак.
- Також насторожило Україну те, що глава Міноборони Росії Сергій Шойгу оголосив перевірку бойової готовності своїх збройних сил.
- Підозрюють, що Росія може піти у наступ.