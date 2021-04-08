Меркель вимагала, щоб Путін зменшив військову присутність на кордоні з Україною

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Ангела Меркель провела телефонну розмову з Володимиром Путіним. Вони обговорили різні питання. Однією з тем були російські війська біля кордонів України.

Джерело:

Пресслужба уряду Німеччини

Німецька канцлерка закликала президента Росії скоротити їхню присутність на цій ділянці. Що відповів на це Путін – наразі невідомо.

До теми Путін обговорив з Меркель ситуацію на Донбасі

Також Меркель закликала Росію до деескалації ситуації на Донбасі.

Меркель вимагала, щоб Росія скоротила військову присутність біля кордонів України,
– зазначила речниця федерального уряду Ульріке Деммер.

Довідка. На сайті Кремля також повідомили про телефонну розмову з Меркель. Однак найцікавішим є те, що про вимогу деескалації там не сказали. Російська сторона вирішила показати перемовини зі свого боку.

Розмова Меркель з Путіним: коротко

  • Розмова відбулась 8 квітня 2021 року.
  • Головною темою для обговорення була ситуація на Донбасі.
  • Путін у розмові поскаржився Меркель на нібито "провокаційні дії Києва".
  • Також він вчергове наголосив, що Росія вважає мінські домовленості безальтернативним способом врегулювання ситуації.

Військо Росії на кордоні з Україною: що відомо

  • Ситуація на Донбасі загострилась 26 березня. У цей день під Шумами проросійські бойовики обстрілювали українські позиції, внаслідок чого загинули 4 бійці, а ще 2 – отримали поранення.
  • Вже через кілька днів стало відомо, що Росія стягує армію до кордону з Україною. Про це у Верховній Раді заявив Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак.
  • Також насторожило Україну те, що глава Міноборони Росії Сергій Шойгу оголосив перевірку бойової готовності своїх збройних сил.
  • Підозрюють, що Росія може піти у наступ.


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