Меркель обурена, що її звинувачують за війну в Україні

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що її роблять "цапом-відбувайлом" за війну в Україні. Зокрема, Меркель звинувачують за її позицію на саміті НАТО у 2008 році.

Саме тоді колишня канцлерка Німеччини завадила Україні отримати План дій щодо членства, передає 24 Канал з посиланням на Spiegel.

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Що заявила Меркель

За даними видання, про це Меркель розповіла з нагоди виходу своїх мемуарів.

Володимир Зеленський, наприклад, закликав колишнього президента Франції Саркозі та мене приїхати до Бучі після жахливої різанини, очевидно, маючи на увазі, що наша позиція в Бухаресті була відповідальною за смерті в Бучі,

– каже Меркель.

Вона зауважила, що захоплюється Зеленським, його мужністю та рішучістю, але не згодна з ним щодо Бухареста. Ангела Меркель каже, що попереджала світ про те, що Путін вважає розпад Радянського союзу найбільшою геополітичною катастрофою двадцятого століття.

З цього він робить висновок про існування загрози для Росії та намагається тримати колишні радянські республіки під контролем, розпалюючи війни. Зокрема, Меркель навела як приклад вторгнення Росії в Грузію у 2008 році.

Колишня канцлерка Німеччини сказала, що не підтримує дій Путіна. Проте вважає, що "конфлікти" з Росією варто вирішувати мирним шляхом. Вона також дорікнула Україні та Польщі за те, що вони дозволяли за гроші імпортувати російський газ через свою територію.