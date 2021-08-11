Візит наприкінці політичної кар'єри: яку крапку поставить Меркель в Україні

За 1,5 місяці до парламентських виборів у Німеччині лідерка "Зелених" Анналена Бербок активізувала свою передвиборчу кампанію. Вона може стати наступницею Ангели Меркель, яка у вересні залишить велику політику.

Наприкінці своєї політичної кар'єри канцлерка Німеччини вирішила відвідати Україну. Детальніше – в сюжеті.

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Меркель закриває свої справи

За словами директора програм практичної політики ІПО Олександра Солонтая, Меркель просто зачищає свою спадщину і закриває справи.

Їй для того, щоб передати повністю справи в Німеччині, зокрема зовнішньополітичні, треба просто довести до кінця кожний пункт, з яким вона працювала,

– відзначив Солонтай.

Дійсно ні для кого не є секретом, що Меркель їде до України говорити із Володимиром Зеленським про "Північний потік-2" та про так звану формулу Штайнмаєра. Обрала німецька канцлерка для свого візиту 22 серпня – всього лише за тиждень до поїздки Зеленського до Вашингтона.

Київ має поле для маневрів

Домовленості щодо добудови "Північного потоку-2", які наприкінці липня уклали Джо Байден і Ангела Меркель, поки не мають офіційного характеру. Відтак у Києва є поле для маневрів, за словами експертів.

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Як відзначив колишній міністр закордонних справ Укаїни Павло Клімкін, все одно без компромісів щодо російського газопроводу не обійтися. Українській стороні потрібно виходити з того, що добудова російського газогону у Балтійському морі – це майже розв'язане питання.

Нам потрібно мати провідні компанії тут, в Україні, з дуже важливими інтересами. Довкола газотранспортної системи України треба домовитись про модель, щоб там були присутні європейські компанії,

– вважає Клімкін.

Це стане своєрідним запобіжником на випадок, якщо Москва захоче тиснути на Київ через газову трубу. Адже Брюсселю доведеться захищати інтереси своїх компаній, які працюють в Україні. Крім того, залучення європейського бізнесу позитивно позначиться і на українській газотранспортній системі.

Київ повинен встановити червоні лінії

Але йдучи на компроміс щодо "Північного потоку-2", Київ має жорстко відстоювати питання національної безпеки і чітко встановити червоні лінії з Вашингтоном і Берліном. Це насамперед стосується так званої формули Штайнмаєра.

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"Сама по собі формула Штайнмайєра і не погана, і не добра. Вона не має сенсу. Є ключова зміна обставин – це масова паспортизація. Потрібна нова стратегія", – сказав Клімкін.

Мінські домовленості втратили актуальність

Відтак "Мінськ-2" просто втратив свою актуальність. Переглянуті ці домовленості, авторкою яких у 2015 році стала Ангела Меркель – це одне з головних завдань Києва у перемовинах з Вашингтоном і Берліном.

Анналена Бербок, у якої непогані шанси стати наступною канцлеркою Німеччини, не розгорне на 180 градусів зовнішню політику країни. Втім не варто очікувати, що наступник Меркель йтиме на поступки Україні. Адже канцлер Німеччини в будь-якому випадку відстоює насамперед інтереси своєї Батьківщини.