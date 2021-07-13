Потрібно закріпити в українському законодавстві, – Меркель про формулу Штайнмаєра

Ангела Меркель зауважила, що наразі у виконанні мінських домовленостей нема прогресу. Хоча Україна відкрила вздовж лінії розмежування багато КПВВ, бойовики не зробили цього "у такій же мірі".

Під час офіційного візиту Володимира Зеленського до Німеччини Меркель зауважила, що через стягнення своїх військ до кордону з Україною Росія намагається тиснути на Київ.

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Водночас, за словами політикині, її країна й надалі виступатиме за досягнення прогресу у виконанні мінських угод.

З іншого боку нам потрібна імплементація так званої формули Штайнмаєра в українське законодавство. Ми хочемо досягти, щоб у цих регіонах (тимчасово окупованих – 24 канал) були проведені вибори,

– наголосила політикиня.

Деталі розмови Зеленського та Меркель

Володимир Зеленський та Ангела Меркель обговорили низку важливих питань. Зокрема, нормандський формат, війну на Донбасі та будівництво газопроводу "Північний потік-2".

За словами Меркель, навіть якщо "Північний потік-2" таки добудують, транзит газу через територію України не зупинять.

Окрім того, канцлерка Німеччини зауважила, що її країна може сьогодні обіцяти Україні до 1,5 мільйона доз вакцини від COVID-19.

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