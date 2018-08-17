Меркель підстраховується, а Путін користується моментом, – експерт про зустріч двох лідерів

Через політику президента США Дональда Трампа Ангела Меркель і Володимир Путін, можливо, будуть змушені зблизитися після довгого періоду конфронтації. Так, 18 серпня два лідери зустрінуться у палаці Мезеберг під Берліном. Це буде їхня перша двостороння зустріч у Німеччині за п'ять років.

Про це пише Bloomberg.

Читайте також: Трамп штовхає Меркель до співпраці з Путіним: експерти про мотиви зустрічі лідерів ФРН та РФ

Для Путіна – це прорив у припиненні ізоляції Росії, для Меркель – підтвердження її провідної ролі в Європі, незважаючи на невдачі на виборах, зазначають автори статті.

Меркель підстраховується, а Путін користується моментом,

– прокоментував для видання зустріч двох політиків старший науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин Йозеф Яннінг.

За його словами, після зустрічі Трампа з Путіним і його нападок на Меркель "їй потрібно встановити свій контакт з Путіним. Вона не хоче втратити шанс утримати главу Кремля в прийнятних для Німеччини межах".

На порядку денному переговорів – конфлікти в Україні та в Сирії, нагадують журналісти.

"Меркель розуміє, що зараз час шукати можливості для взаємодії з Росією. Якщо можна зробити крок вперед у тому, що стосується Сирії, питань з енергетикою або України, це буде добре для Німеччини як лідера Європи", – зазначає колишній співробітник Німецького товариства зовнішньої політики, радник "Газпрому" Олександр Рар.

Окрім того, над переговорами 18 серпня може нависнути економічна криза в Туреччині та її конфлікт зі США, йдеться в статті. За словами Яннінга, на тлі суперечки між Дональдом Трампом та президентом Туреччини Реджепом Ердоганом Меркель "не зацікавлена ​​в тому, щоб через Вашингтон турецький лідер перейшов у табір Москви та віддалився від НАТО", додав аналітик.

Читайте також: Росія йде в наступ: чому Путін розпочинає нову фазу війни?