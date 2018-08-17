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Меркель підстраховується, а Путін користується моментом, – експерт про зустріч двох лідерів

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Ангела Меркель і Володимир Путін
Ангела Меркель і Володимир Путін / The Independent

Через політику президента США Дональда Трампа Ангела Меркель і Володимир Путін, можливо, будуть змушені зблизитися після довгого періоду конфронтації. Так, 18 серпня два лідери зустрінуться у палаці Мезеберг під Берліном. Це буде їхня перша двостороння зустріч у Німеччині за п'ять років.

Про це пише Bloomberg.

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Для Путіна – це прорив у припиненні ізоляції Росії, для Меркель – підтвердження її провідної ролі в Європі, незважаючи на невдачі на виборах, зазначають автори статті.

Меркель підстраховується, а Путін користується моментом,
– прокоментував для видання зустріч двох політиків старший науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин Йозеф Яннінг.

За його словами, після зустрічі Трампа з Путіним і його нападок на Меркель "їй потрібно встановити свій контакт з Путіним. Вона не хоче втратити шанс утримати главу Кремля в прийнятних для Німеччини межах".

На порядку денному переговорів – конфлікти в Україні та в Сирії, нагадують журналісти. 

"Меркель розуміє, що зараз час шукати можливості для взаємодії з Росією. Якщо можна зробити крок вперед у тому, що стосується Сирії, питань з енергетикою або України, це буде добре для Німеччини як лідера Європи", – зазначає колишній співробітник Німецького товариства зовнішньої політики, радник "Газпрому" Олександр Рар.

Окрім того, над переговорами 18 серпня може нависнути економічна криза в Туреччині та її конфлікт зі США, йдеться в статті. За словами Яннінга, на тлі суперечки між Дональдом Трампом та президентом Туреччини Реджепом Ердоганом Меркель "не зацікавлена ​​в тому, щоб через Вашингтон турецький лідер перейшов у табір Москви та віддалився від НАТО", додав аналітик.

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Теги: Новини Росії Новини політики Володимир Путін Ангела Меркель Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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