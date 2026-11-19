Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про можливість поступового послаблення санкцій проти Росії в межах майбутніх мирних домовленостей. Водночас він назвав кілька принципових умов, на яких має ґрунтуватися завершення війни в Україні.

Про це Мерц заявив 19 листопада на спільній пресконференції за підсумками саміту Коаліції охочих у Берліні.

За яких умов Мерц допускає скасування санкцій проти Росії?

Канцлер Німеччини повідомив, що учасники берлінського саміту підтвердили спільну позицію щодо основних принципів майбутнього мирного врегулювання.

За його словами, метою залишається збереження суверенітету України та забезпечення її безпеки в Європі. Відправною точкою для переговорів щодо територій має стати нинішня лінія зіткнення.

Метою є і залишається суверенна Україна в безпечній Європі. Відправною точкою для домовленостей щодо територій має бути так звана лінія зіткнення. Україна повинна мати можливість продовжувати свій європейський шлях. Вона повинна мати змогу розраховувати на допомогу у відбудові,

– наголосив Мерц.

Натомість у процесі досягнення миру, за словами канцлера, може розглядатися поступове скасування частини санкцій.

Натомість можна розглядати поступове, обумовлене виконанням певних умов скасування частини санкцій проти Росії,

– заявив він.

Мерц також наголосив, що після припинення вогню Україна повинна отримати сильні гарантії безпеки. Відповідні домовленості матимуть значення не лише для України, а й для всієї євроатлантичної безпеки.

Канцлер підкреслив, що мирні переговори мають відбуватися за участю України, Росії, США та Європи. Європейську сторону представлятимуть Німеччина, Франція, Велика Британія, Польща, Італія та інституції ЄС.

Що відомо про підготовку наступних мирних переговорів?

Раніше 24 Канал повідомляв, що 19 листопада американські переговорники Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до Берліна для зустрічей із Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.

Під час пресконференції в Берліні Зеленський заявив, що українська сторона окремо обговорить з американськими представниками дату та порядок денний наступної чотиристоронньої зустрічі за участю України, Європи, США та Росії.