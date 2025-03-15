Мерц підтримує постачання: чим Taurus вигідно вирізняються з-поміж інших ракет

Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримує надання Україні ракет Taurus. Вони мають унікальні можливості для виконання специфічних завдань, зокрема, на відміну від ракет SCALP і Storm Shadow, здатні ефективно пробивати бункери, розташовані на значній глибині під землею.

Taurus відзначаються високою точністю та здатністю нейтралізувати російські системи радіоелектронної боротьби. Крім того, їх можна адаптувати до наявних в Україні літаків. Авіаційний експерт Костянтин Криволап в етері 24 Каналу порівняв Taurus з іншими ракетами та назвав носіїв.

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Чим Taurus вирізняється з-поміж інших ракет

Україна використовує ракети Storm Shadow та SCALP, що виготовляються британсько-французьким консорціумом. Ракета Taurus є дуже схожою, але трохи важчою за ці ракети. Вона має подібну конструкцію та ідеологію.

Серед виробників існувала неформальна домовленість, що SCALP і Storm Shadow – це ракети більш масового, серійного виробництва, призначені для нанесення глобальних, групових ударів. Водночас Taurus – це ракета, що використовується для спеціальних завдань:

пробивання бункерів;

бетонних споруд;

руйнування мостів.

Лише завдяки великій потужності Taurus може виконувати такі специфічні завдання. Ракета має високу точність і може бути оснащена як засіб радіоелектронної боротьби, що дозволяє їй ефективно долати протиповітряну оборону, створюючи "діру", через яку можуть проходити інші літаки.

Це не універсальна ракета, але вона є потужною для точних місій,

– пояснив авіаексперт.

Таких ракет не багато, їх виробляється менше, ніж SCALP чи Storm Shadow, але вони мають величезну ефективність, як-от для руйнування Кримського мосту. Після початку обговорень, ці ракети стали дуже необхідні, коли в України ще не було достатньої кількості повітряних та морських дронів.

З яких літаків можна запускати Taurus

Щодо носіїв ракет, на сьогодні вони можуть бути запущені з німецьких літаків Panavia Tornado, хоча вони вже досить застарілі як і МіГ-29. Також ракети можуть нести Eurofighet Typhoon, але є дані, що вже 3 роки інженери намагаються адаптувати їх до цього літака, поки що не всі можливості ракети доступні для нього.

З іншого боку, шведський винищувач Gripen є основним серійним носієм цієї ракети, і він без проблем може використовувати Taurus. Також були спроби адаптувати ракети до американських Hornet F/A-18 та модернізованих F-15 Eagle, а також до французьких "Міражів".

Україна отримала дозвіл на використання цих ракет. Це важлива новина, оскільки можемо спробувати адаптувати ракету Taurus до своїх наявних літаків,

– розповів Костянтин Криволап.

Коли буде ухвалено відповідне рішення про надання Україні ракет Taurus, стане зрозуміло, які саме українські літаки зможуть їх використовувати.

Зауважимо, що Україна вже має на озброєнні французькі літаки Mirage 2000, а постачання шведських винищувачів Gripen нині перебуває на розгляді.