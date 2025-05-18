Меседж Путіну, – політолог розкритикував нові заяви німецького канцлера

Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що наразі головна мета – досягти повного припинення вогню в Україні. За його словам, говорити про відправлення миротворчого контингенту ще надто рано.

Німецький канцлер після виборів політично став дещо іншою людиною. Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Лісний, зауваживши, що його нові формулювання та їхня послідовність не можуть подобатися.

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Що не так із заявами Мерца

Німецький чиновник фактично підтвердив, що спершу має бути припинення вогню, а тоді почнуться інші обговорення, бо зараз до них не готові. Мерц міг вибрати інше формулювання. Наприклад, сказати, що після оголошення перемир'я, Європа одразу розгляне введення військ в тому чи іншому вигляді, а не казати про те, що готовності взагалі немає.

Можна ж так сформулювати? Бо зараз це меседж кому? Путіну, Трампу чи нам всім разом? Поки вони гратимуться в цьому всьому, то побачать російські танки у Берліні, бо саме туди вони йдуть насправді,

– наголосив політолог.

Ми бачимо, що політики бояться, щоб їхня зброя часом не була під Москвою, щоб їхні військові не були на території України. Складається враження, що лише росіяни воювали, а всі інші дивилися по телевізору, як це все відбувалося.

Звісно, Європа демонструє на словах дуже серйозну згуртованість та підтримку. Європейські лідери разом телефонували Дональду Трампу, наполягали на припиненні вогню. Але так само вони обіцяли жорсткі санкції на наступний день, якщо Путін проігнорує перемовини.

А де ці пекельні санкції? Їх нема, тому що всі повертають голову і дивляться на Трампа. А Трамп каже, що ще домовиться з Путіним. Це дуже погана історія для Європи,

– додав Олег Лісний.

Якщо європейці продовжать грати "другим номером", то для них все закінчиться зовсім нещасливо. Не треба забувати, що війна відбувається саме у Європі, а дивлячись на плани Путіна, він готується до масштабних дій щодо країн НАТО.

Про загрозу для північного флангу НАТО говорили вже давно. Навіть називали приблизні цифри про 3 – 6 років. Поки Європа ще має час, але не треба постійно говорити про неготовність. Варто вибирати варіанти й до них готуватися.