На перемовинах з Трампом Мерц наполягав на посиленні американського тиску на Росію, адже інакше Кремль ніколи не погодиться на завершення російсько‑української війни. Така жорстка заява федерального канцлера нагадує, що в країн Європейського Союзу і Великої Британії є достатньо сильні аргументи, до яких мають прислухатися в Білому домі. Про це заявив Віталій Портников.

Чому риторика Мерца так різко змінилася?

Навіть якщо уявити собі, що Трамп і Володимир Путін будуть домовлятися про скасування санкцій проти Росії в обмін на якісь поступки, на які погодиться Кремль у війні з Україною, без схвалення Європи ці санкції все одно скасувати не вдасться. Як не вдасться повернути Росії заморожені активи, які зберігаються в європейських банках.

Може виникнути питання, чому саме зараз Мерц перейшов до такого жорсткого тону у питанні завершення російсько-української війни. Як ми пам'ятаємо, раніше європейські лідери намагалися не дратувати, принаймні публічно, президента США і погоджувалися з усіма його заявами про сподівання на домовленості з Путіним.

Але на це питання також є зрозуміла відповідь – нинішня позиція Трамп дозволяє висувати йому ультиматуми.

У Трампа нема ніяких досягень щодо закінчення російсько-української війни, які він міг би продемонструвати європейським колегам. Він, звісно, може говорити про значний прогрес у перемовинах, але всім очевидно, що Путін навіть на хвилину не замислюється про кінець війни і використовує перемовини з американцями для продовження бойових дій.

Крім того, рішення Верховного суду США щодо тарифів, волюнтаристськи запроваджених Трампом, залишило американського президента без найважливіших аргументів у стосунках із іншими країнами.

Трамп був готовий до заходів, які негативно позначилися б і на американській економіці, і на економіках інших держав світу. Саме тому країни Європейського Союзу намагалися пом'якшити наслідки його рішень в економічній сфері.

Тепер, коли Верховний суд CША скасував тарифи Трампа і президенту доведеться без особливого натхнення повертатися до реальності, європейці можуть дозволити собі розмовляти з Трампом мовою людей, які вже не бояться економічного шантажу.

До чого тут війна з Іраном?

Ще один момент, який дозволяє федеральному канцлеру так жорстко розмовляти із американським президентом, – це те, що на тлі війни США й Ізраїлю проти Ірану Трамп невдовзі може потребувати серйозної європейської підтримки.

Війна з Іраном стає серйозним політичним випробуванням для американського президента. Більшість громадян США не підтримують Трампа у його рішенні позбавити Іран можливостей виробляти ядерну зброю і розробляти власну ракетну програму. Політична кар'єра республіканців перед виборами до Конгресу буде залежати від успішності подальших зовнішньополітичних кроків Трампа.

Тоє європейці можуть сподіватися, що Трамп буде змушений до них дослухатися й усвідомить, що не здатний ні про що самостійно домовлятися з Путіним без підтримки ЄС. Те, що європейці вже починають відігравати певну роль у перемовинах, свідчить хоча б той факт, що помічники європейських лідерів з питань національної безпеки були присутні в місці проведення останнього раунду перемовин і здійснювали спеціальні консультації із українською делегацією, у такий спосіб демонструючи підтримку української позиції.

Я не виключаю, що якщо російсько-українсько-американські перемовини будуть продовжуватися – абсолютної впевненості в цьому на тлі війни з Іраном немає, – незабаром американським представникам на цих перемовинах Стіву Віткоффу і Джареду Кушнеру доведеться розмовляти із європейцями щодо їхньої позиції.

А може бути й інший поворот, коли європейці зможуть пояснити американцям необхідність повернутися до попередньої формули Трампа. Вона була набагато логічнішою, ніж нинішні дії американської адміністрації, які фактично спрямовані на підтримку Кремля.

Маю на увазі переконання Трампа в тому, що спочатку потрібно припинити вогонь, а вже потім проводити мирні перемовини. Трамп з нікому невідомих причин відмовився від цього переконання після особистої зустрічі з Путіним. Це, поза сумнівом, стало очевидним дипломатичним тріумфом російського президента і очевидним дипломатичним фіаско американського.

Так от, європейці своєю жорсткою позицією щодо власної участі у перемовинах про завершення війни в Україні намагаються врятувати і самого Трампа, і представників його адміністрації від наслідків безнадійного фіаско і, звичайно, допомогти Україні отримати такий результат перемовин, який не виглядав як капітуляція.