Мертві дельфіни на берегах: як військові навчання Росії знищують Крим

За 7 років анексії Росія завдала Україні екологічних збитків на мільярди гривень. Окупований Крим став зоною екологічної небезпеки.

Про це не приховують місцеві захисники довкілля. Найбільше страждають акваторії Чорного й Азовського морів.

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Загибель тварин через навчання

Після окупації на Керченський півострів регулярно приїздять тисячі російських військових. Вони займають приблизно 55 тисяч гектарів. У прибережній зоні масово гине риба та дельфіни через вибухи снарядів у море.



Мертві дельфіни на пляжах в окупованому Криму / Колаж 24 каналу

Головними джерелами забруднення, окрім постійних військових навчань, є:

будівництво Керченського мосту;

неконтрольовані розливи нафти;

відсутність очисних споруд.

Пам'ятник для померлих від коронавірусу

У Севастополі напружена ситуація з СOVID-19. У пам'ять про померлих біля Судака встановили артоб'єкт "Час". Також кримчан масово змушують вакцинуватися, адже хворих на коронавірус щодня більшає. На півострові не вистачає кисню та медпрацівників.

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Колаборантка на конкурсі краси

Світова індустрія краси підтримує санкції проти Кремля через окупований півострів. Організатори конкурсу "Міс Земля-2021" не погодили участь фіналістки Юлії Павлікової, яка родом із Керчі, але представляє Росію. Кримчанка тепер їде на конкурс від імені Болгарії.

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