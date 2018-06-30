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Мертвого чоловіка витягнули з Дніпра у Києві

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Тіло чоловіка перебувало о на відстані 9 метрів від берега та на глибині 5 метрів (ілюстративне фото)
Тіло чоловіка перебувало о на відстані 9 метрів від берега та на глибині 5 метрів (ілюстративне фото) / Соцмережі

Увечері 29 червня у Києві рятувальники витягнули з Дніпра тіло людини, яка перебувала на відстані 9 метрів від берега. Крім того, потопельник був на глибині у 5 метрів.

Як повідомляє прес-служба ДСНС у Києві, інцидент трапився поблизу вулиці Будіндустрії.

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"29 червня о 22:57 до оперативно-координаційного центру надійшла інформація про те, що в річці Дніпро поблизу перебуває тіло людини. На місце події було направлено водолазів Аварійно-рятувального загону спеціального призначення, які прибувши до місця трагедії, відразу ж розпочали пошуки тіла потопельника. Рятувальники за допомогою водолазного спорядження дістали тіло чоловіка, яке перебувало на відстані 9 метрів від берега та на глибині 5 метрів", – зазначають рятувальники.

Додамо, що опісля тіло чоловіка було передано правоохоронним органам.

Причини трагедії наразі встановлюються.

Нагадаємо, увечері 16 червня у Гідропарку в Києві рятувальники з Дніпра дістали тіло жінки, що за дивних обставин померла у воді.

Теги: Новини України Новини Києва Кримінальні новини Жертви ДСНС
Джерело: 24 канал
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