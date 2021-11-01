"Мешкає у гуртожитку і їздить на Lanos": Зеленський обрав кандидата на голову митниці, – ЗМІ

Президент Володимир Зеленський визначився із кандидатом на посаду голови Державної митної служби. Ним, як стверджують ЗМІ, став бригадний генерал В'ячеслав Демченко.

В'ячеслав Демченко може замінити на посаді голови митниці Павла Рябікіна. Останній, за інформацією ЗМІ, очолить Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.

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Привернув увагу скромністю

У ЗМІ повідомляють, що В'ячеслав Демченко нібито привернув увагу президента своєю скромністю. Бригадний генерал мешкає у службовому гуртожитку та їздить на Deo Lanos.

Звання бригадного генерала В'ячеславу Демченку президент Володимир Зеленський присвоїв ще у жовтні 2020 року.

Зараз Демченко очолює управління інформації Адміністрації Державної митної служби.

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