Месники: Війна нескінченності: Marvel опублікував другий офіційний трейлер – відео

Кінокомпанія Marvel випустила другий офіційний трейлер фантастичної стрічки " Месники: Війна нескінченності". У ньому можна побачити всіх героїв дивовижного світу супергероїв.

Відповідний трейлер з’явився 16 березня на офіційному Youtube-каналі Marvel.

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Другий трейлер "Месники: Війна нескінченності" дивіться онлайн:

У ролику можна вкотре побачити, як герої кіновсесвіту об’єднаються в боротьбі з головним ворогом – Таносом. Лиходій намагатиметься зібрати камені безкінечності для рукавиці, що дозволить йому змінити реальність за своїм бажанням. Незважаючи на важке минуле, Месники не могли собі уявити таких надскладних випробувань, – у цій "війні" доля Землі ніколи ще не була такою невизначеною.

Лише за годину з моменту публікації другого трейлера фільму, його вже переглянуло майже півмільйона користувачів YouTube.

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Творці кінокартини також опублікували новий офіційний кінопостер, на якому зібрано всіх героїв кіновсесвіту.



Офіційний постер фільму "Месники: Війна нескінченності"

Прем'єра "Месників: Війна нескінченності" в Україні відбудеться в травні 2018 року.