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      Мессі забив 400 гол за "Барселону" у чемпіонаті Іспанії та встановив унікальне досягнення: відео

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      Ліонель Мессі забив 400 голів за "Барселону"
      Ліонель Мессі забив 400 голів за "Барселону"

      Аргентинський нападник іспанської "Барселони" Ліонель Мессі забив 400 голів за команду у чемпіонаті Іспанії. Тим самим нападник встановив унікальне досягнення в історії Прімери.

      Аргентинець відзначився забитим голом у ворота «Ейбара». Це був другий гол у матчі, а у підсумку «Барселона» перемогла 3:0 – ще двічі забив Луїс Суарес.

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      Відео 400-го голу Мессі за "Барселону" у чемпіонаті Іспанії

      Мессі став першим гравцем в історії чемпіонату Іспанії, який забив 400 голів. Це він зробив у 435 матчі за клуб. У найближчого переслідувача – Кріштіану Роналду 311 голів. При цьому португалець влітку 2018 року перейшов з мадридського «Реала» у італійський «Ювентус».

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      Теги: ФК Барселона Футбол Спорт
      Джерело: 24 Канал
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