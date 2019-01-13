Мессі забив 400 гол за "Барселону" у чемпіонаті Іспанії та встановив унікальне досягнення: відео

Аргентинський нападник іспанської "Барселони" Ліонель Мессі забив 400 голів за команду у чемпіонаті Іспанії. Тим самим нападник встановив унікальне досягнення в історії Прімери.

Аргентинець відзначився забитим голом у ворота «Ейбара». Це був другий гол у матчі, а у підсумку «Барселона» перемогла 3:0 – ще двічі забив Луїс Суарес.

Читайте також: "Леганес" офіційно оголосив про підписання гравця збірної України

Відео 400-го голу Мессі за "Барселону" у чемпіонаті Іспанії

Мессі став першим гравцем в історії чемпіонату Іспанії, який забив 400 голів. Це він зробив у 435 матчі за клуб. У найближчого переслідувача – Кріштіану Роналду 311 голів. При цьому португалець влітку 2018 року перейшов з мадридського «Реала» у італійський «Ювентус».

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram