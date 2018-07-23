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Месут Озіл оголосив про завершення кар'єри у збірній Німеччини через расистський скандал

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Месут Озіл оголосив про завершення кар'єри у збірній Німеччині
Месут Озіл оголосив про завершення кар'єри у збірній Німеччині

Гравець німецької збірної з футболу Месут Озіл заявив, що виходить зі складу збірної Німеччини через прояви расизму, викликані його турецьким походженням.

Про це сам 29-річний футболіст заявив у своєму Twitter.

На футболіста обвалився шквал критики від німецьких політиків після його зустрічі з президентом Туреччини Реджеп Таїпом Ердоганом. Також на зустрічі, яка відбулася у травні, був інший німецький футболіст турецького походження Ілкай Гюндоган. Політики поставили під сумнів прихильність гравців демократичним цінностям Німеччини.

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"В очах Грінделя і його прихильників я є німцем, коли ми перемагаємо. Однак коли ми програємо, я для них - іммігрант. І це все тому, що мене досі не прийняли у німецькому суспільстві, незважаючи на податки, які я плачу в Німеччині, пожертвування німецьким школам і перемогу на ЧС-2014. До мене ставляться як до "іншого", – написав Озіл.

У складі збірної Німеччини Месут Озіл дебютував у 2009 році. Також він грає на позиції напівзахисника лондонського "Арсеналу".

Нагадаємо, на чемпіонаті світу цього року в Росії німецька збірна не змогла подолати групову стадію – після поразки від Південної Кореї німці вибули зі змагання, вперше в історії не дійшовши до чвертьфіналу.

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 Канал
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