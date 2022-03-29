Мета демократичного світу, – Єрмак про блокування можливості обходу Росією санкцій
Головна наша мета зараз щодо санкцій проти Росії – щоб вони працювали ефективно. А також, щоб не було жодної можливості їх обходити.
Навіть найменшу з них потрібно заблокувати. Про це заявив Глава Офісу Президента Андрій Єрмак під час брифінгу 29 березня, передає 24 канал.
Увага Джонсон заявив, що угоди про припинення вогню в Україні буде недостатньо для скасування санкцій
Це має бути метою й для всього демократичного світу – без жодних винятків. Жодних,
– наголосив він.
Що для цього роблять
Саме тому, як він зазначив, при Офісі Президента створили групу експертів – українських і міжнародних, які на постійній основі аналізують реальний вплив застосованих проти Росії санкцій.
Санкції проти банків та ембарго на нафту
Сьогодні на зустрічі з експертами прозвучало багато думок щодо подальших кроків, зокрема:
- необхідно вводити санкції проти найбільших російських банків;
- ввести ембарго на експорт нафти з Росії;
- а також заборонити Росії користуватися грошима, отриманими від реалізації нафти.
Також потрібна заборона на повернення коштів, отриманих від торгівлі нею.Увага! Борис Джонсон заявив, що угоди про припинення вогню в Україні буде недостатньо для скасування санкцій проти Росії. Необхідно тиснути, аби країна-окупантка повністю змінила курс.
"Зараз наші союзники та партнери працюють над впровадженням нового санкційного пакета проти Росії. На додачу до секторальних обмежень, під прицілом опиняться ланцюжки критичного імпорту", – зазначив Єрмак.
Брифінг Єрмака за 29 березня: дивіться відео