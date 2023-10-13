Це ворота на Донецьк, – офіцер ЗСУ сказав, чому Росії важливо захопити Авдіївку

Росіяни 10 жовтня активізували наступальні дії на Авдіївському напрямку. Втім, українські розвідники заздалегідь знали про підступні плани ворога.

Авдіївка була абсолютно прогнозованим фронтом, який відкриють росіяни, тому для Генштабу ЗСУ це не стало сюрпризом. Офіцер ЗСУ Тарас Березовець сказав 24 Каналу, чому росіяни вирішили наступати на Авдіївському напрямку та яка основна мета ворога.

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Мета Росії

Авдіївка розташована максимально близько до окупованого Донецька. Росіяни намагалися захопити місто у лютому 2022 року. Тоді окупантам вдалося лише трохи посунули фронт. Майже за 2 роки від початку вторгнення загарбники не досягли прогресу.

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Внаслідок наступальних дій зимою – весною 2022 року Авдіївка опинилася в напівоточенні. Відстань до ворожих позицій близько 15 кілометрів.

Це ворота на Донецьк, тому для росіян критично важливо захопити Авдіївку, повністю знищивши її. Місто їх не цікавить, так само як не цікавив Бахмут. Вони хочуть стерти з лиця землі місто,

– зазначив Березовець.

Головна мета Росії – відсунути українську артилерію якомога далі від Донецька. Вони намагалися її досягти ще у 2022 році.

Трохи загуляли

Наступ на Авдіївку почався 10 жовтня. Хоча він мав початися на декілька днів раніше. Донецькі пабліки повідомляють, що росіяни планували розпочати цей наступ до дня народження Владіміра Путіна 7 жовтня.

Може, перепили. З похмілля довго збиралися, тому почали 10 жовтня,

– мовив офіцер ЗСУ.

Початок штурму виявився невдалим. ЗСУ спалили велику кількість ворожої техніки. Три російських батальйони намагалися здійснювати штурм, проте все марно.

"Десант скидали прямо з броні. Кажуть, що частина цього десанту досі блукає по сірій зоні й не може повернутися до своїх. Бо там по них активно працює українська артилерії й все заміновано. Російський десант опинився між своїми й чужими та не має можливості повернутися", – додав Березовець.

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Щоб не сиділи в окопах, їх відправили на штурм

Наступальні дії армія Росії активізувала також на Лимано-Куп'янському напрямку. Окупанти до початку дощів хочуть показати хоча б якісь результати чи просто створити видимість.

Російські загарбники намагаються відвернути увагу Збройних Сил й не дати українським бійцям перекинути резерви на Бахмутський та Мелітопольський напрямки, де Сили оборони успішно наступають. Росіяни хочуть позбавити Україну оперативних резервів.

Зараз річниця російської мобілізації. Серед росіян великий рівень дезертирства, панічні настрої, небажання виконувати завдання й для того, щоб ця вся маса не сиділа в окопах чи не тікала, їх відправили на штурм,

– зауважив офіцер ЗСУ.

За його словами, якщо російські солдати ще трохи посидять в окопах, то просто порозбігаються. Це насамперед стосується підрозділів, які сформовані з наших колишніх "земляків". Зокрема, перший армійський корпус квазі республіки "ДНР" зараз штурмує Авдіївку. У них серйозні проблеми з дисципліною та дезертирством.

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