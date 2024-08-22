Зеленський назвав мету операції ЗСУ у Курській області

Збройні Сили України у межах операції у Курській області не лише відновлюють справедливість. Вони також досягають ефективних результатів на території ворога.

Таку тезу озвучив український президент Володимир Зеленський на Ветеранському форумі. За його словами, аби прогнати Росію з території нашої держави, необхідно створити їй проблеми на власній.

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Зеленський назвав справедливою операцію ЗСУ

Володимир Зеленський нагадав, що тільки-но повернувся до Києва з районів Сумської області, які межують із Росією. Звідти українські підрозділи "надзвичайно ефективно" відповідають ворогові на вторгнення. Наші бійці "відправляють війну росіянам додому".

І це абсолютно справедливо. Але окрім справедливості, це також дуже ефективно. Ми всі маємо розуміти: щоб вигнати окупанта з нашої землі, ми повинні створювати російській державі якнайбільше проблем на її території. І ця героїчна робота усе більш влучна, усе більш далекобійна, усе більш результативна,

– заявив він.

Глава держави додав, що операції в Донецькій, Харківській, Херсонській областях, звільнення Чорного моря від російського флоту, операція у Курській області та практично щоденні удари по військових об'єктах росіян це системний шлях захисту України, "шлях завершення цієї війни на умовах незалежної України".

До слова, Володимир Зеленський під час приїзду до Сумської області, де зустрівся з Олександром Сирським, повідомив, що у визначених районах Курської області під контролем України опинився ще один населений пункт. Зокрема, вдалося поповнити обмінний фонд.