Завдання – знищити Україну: у розвідці розповіли про плани путіна

Стратегічна мета владіміра путіна в Україні не змінилась – це знищення української державності. Ворог хоче силоміць змінити ідентичність та свідомість українського народу.

Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону розповів представник пресслужби ГУР Міноборони Андрій Юсов. Він наголосив, що попри всі заяви сергєя лаврова про "зміну цілей" спецоперації, мета – така сама, як була.

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Ворог хоче силою змінити ідентичність українців

Попри різні слова, якими жонглює лавров і всі "балакаючі" голови кремля, це завдання – знищити державність України та українську націю, як таку. В силовий спосіб росіяни хочуть змінити ідентичність та свідомість українців,

– пояснив Юсов.

Доказом цього є ті події, які відбуваються на території, наприклад, окупованої Херсонщини. В регіон масово завозять російській підручники, а також окупанти привозять своїх вчителів та викладачів.

росіяни пробуватимуть окупувати Донбас

У ГУР Міноборони кажуть, що бойові дії не стихають на всій лінії зіткнення. Найгарячішою точкою залишається район Бахмута. Стратегія ворога по Донбасу – незмінна, попри всі невдачі, війська пробуватимуть встановити контроль над регіоном.

На Півдні росіяни роблять все можливе, аби блокувати український контрнаступ. При цьому росіяни активно гатять зі всього доступного їм озброєння.

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Заява лаврова про нові цілі війни: коротко

Раніше глава мзс росії сергєй лавров заявив, що, мовляв, географічні цілі так званої "спецоперації" змінились.

Тепер москва хоче окупувати не лише Донбас, а й Херсонщину, Запоріжжя, Харківщині та "деякі інші території".

При цьому провину за це лавров поклав на Захід – за постачання далекобійної зброї.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що окупантів географії навчать HIMARS.

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