Трамп зробив велику помилку: експосол у США пояснив, чого добивається американський лідер

Команда Дональда Трампа не показала свого "плану миру". Ймовірно, його досі немає і невідомо, коли з'явиться, адже адміністрація президента США не ставить собі за мету досягнення миру в Україні.

Таку думку 24 Каналу висловив посол України в США у 2015 – 2019 роках Валерій Чалий. Він розповів, чого насправді зараз добивається Трамп разом зі своєю командою.

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Про план миру з гарантіями безпеки не йдеться

Зараз тактична мета Дональда Трампа очевидна – досягти припинення вогню. Йому це потрібно для того, щоб на весь світ заявити, мовляв, Трамп зупинив вбивства людей. Американський лідер вважає, що для досягнення цієї мети він має посадити за стіл перемовин з собою Росію, але без України та Європи.

Для цього він виклав на стіл усе. Навіть поспішив й здав переговорні позиції, через що потрапив під шквал критики. Трамп вважає себе найкращим у світі спеціалістом з укладання угод, хоча припускається великої помилки – недооцінює росіян,

– мовив Чалий.

Зараз не йдеться про план миру з гарантіями безпеки, а лише про припинення вогню. Експосол України в США впевнений, що навіть росіяни не підуть на те, що пропонують американці, адже у них свої цілі щодо України.

Втім, Владіміру Путіну важливо сісти за стіл переговорів, щоб продемонструвати вихід з ізоляції, а також буцімто він на рівних зі США ділить світ.

Але навряд чи це закінчиться результативно. Я навіть не думаю, що дійде до вимог для України прийняти ці позиції,

– зазначив експосол України в США.

Він додав, що наразі є лише елементи "плану миру". До того ж президент Франці Еммануель Макрон та глава МЗС Польщі Радослав Сікорський поїдуть у Вашингтон, де ці елементи далі вимальовуватимуться за участі Європи, адже ЄС вводив санкції проти Росії.

До слова, видання The Politico вважає, що американський президент дедалі більше догоджає російському диктатору. Від моменту повернення до влади Дональд Трамп 29 разів зробив те, що від нього хотів Путін.