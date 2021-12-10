Мета України проста: мир через силу, – Кулеба

Дмитро Кулеба заявив, що Захід повинен відповісти Росії силою, а не примиренням. Також міністр пояснив, що мета України отримати "мир через силу".

Про це Дмитро Кулеба розповів у інтерв'ю іноземному виданні.

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Кулеба заявив, що мета отримати "мир через силу"

Мета України проста – мир через силу. Наразі Сполучені Штати та їхні європейські союзники повинні поговорити з Путіним, щоб виграти час і зміцнити Україну до такої міри, що у Росії просто не буде можливого військового варіанту для вторгнення в неї,

– заявив Кулеба.

Очільник МЗС пояснив, що "коли такий рівень буде досягнутий, з'явиться можливість справедливого політико-дипломатичного врегулювання на Донбасі, а також, нарешті, вступ України в Євросоюз та НАТО".

Останні новини щодо НАТО

ЗМІ заявили, що у випадку повномасштабного наступу Росії, НАТО надасть Україні допомогу у вигляді авіації.

6 грудня речник Путіна заявив, що нібито в Кремлі стурбовані через можливе розміщення в Україні військових підрозділів НАТО. Нібито в такому випадку Москва вживе заходів щодо захисту своїх інтересів.

7 грудня під час розмови Джо Байдена та Володимира Путіна. Очільник Кремля вимагав надати гарантії щодо нерозширення НАТО.

Президент США відповів на заяву Путіна, що ніхто не має права диктувати Альянсу, кому ставати його членами.

Джо Байден також 9 грудня під час перемовин з Володимиром Зеленським запевнив, що відмовив Путіну щодо НАТО.

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