Мета України проста: мир через силу, – Кулеба
Джерело:Foreign Affairs
Дмитро Кулеба заявив, що Захід повинен відповісти Росії силою, а не примиренням. Також міністр пояснив, що мета України отримати "мир через силу".
Про це Дмитро Кулеба розповів у інтерв'ю іноземному виданні.
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Кулеба заявив, що мета отримати "мир через силу"
Мета України проста – мир через силу. Наразі Сполучені Штати та їхні європейські союзники повинні поговорити з Путіним, щоб виграти час і зміцнити Україну до такої міри, що у Росії просто не буде можливого військового варіанту для вторгнення в неї,
– заявив Кулеба.
Очільник МЗС пояснив, що "коли такий рівень буде досягнутий, з'явиться можливість справедливого політико-дипломатичного врегулювання на Донбасі, а також, нарешті, вступ України в Євросоюз та НАТО".
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