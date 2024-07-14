Фейсбук та Інстаграм знову доступні для Трампа: Meta зняла обмеження

Meta зняла обмеження з акаунтів Дональда Трампа у Фейсбук та Інстаграм перед президентськими виборами в США. Раніше його облікові записи були заблоковані через звинувачення у підбурюванні до насильства та поширенні дезінформації.

Втім, у 2023 році Трампу відновили доступ до його облікових записів, але з додатковим моніторингом. Тепер акаунти експрезидента підлягають лише стандартним правилам користувачів.

Дивіться також Ілон Маск став "донором" Трампа, хоча раніше обіцяв цього не робити, – Bloomberg

Чому Meta зняли обмеження з Трампа

Компанія Meta зняла обмеження з акаунтів експрезидента США Дональда Трампа у Фейсбук та Інстаграм напередодні президентських виборів у США.

Нагадаємо, що облікові записи Трампа були заблоковані у 2021 році через його підтримку штурму Капітолія. У Соціальних мережах експрезидента звинуватили у підбурюванні до насильства та поширенні дезінформації.

Втім, у 2023 році Meta відновила акаунти Трампа з додатковим моніторингом, але тепер обмеження були зняті, і вони підлягають лише стандартним правилам для користувачів.

Представники Meta пояснили своє рішення бажанням забезпечити рівні умови для всіх кандидатів у президенти США, щоб американці могли отримувати інформацію безпосередньо від них.