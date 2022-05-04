"На металобрухт з фаршем": ЗСУ ліквідували 5 бронетранспортерів разом з окупантами

Вже 70 днів Збройні Сили України дають гідну відсіч ворогу, а Росія щодня втрачає техніку та поповнює свій вантаж "200".

Про нові успіхи українських захисників розповіли в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

До теми 24 500 ліквідованих окупантів і багато техніки: свіжі втрати ворога

Металобрухт з "фаршем"

Цього разу артилеристи одного з підрозділів Десантно-штурмових військ ЗС України знищили ворожу техніку відразу з ворогом.

Українські десантники продовжують професійно знищувати підрозділи російських окупантів. На металобрухт з "фаршем" із окупантів п’ять російських бронетранспортерів,

– йдеться у повідомленні.

Троє російських загарбників вижили, але інформацію про них та координати вже повідомлено.

Будьте впевнені, їм також невдовзі кінець,

– пообіцяли у СтратКомі.

Відомо, що це бойове завдання підрозділ Десантно-штурмових військ виконував у взаємодії з офіцерами Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова.

Успішна робота українських захисників зі знищення окупантів: відео СтратКому ЗСУ

Росія втрачає танки, БПЛА та особовий склад

На Південному напрямку угруповання росіян намагалося пересунутися українською територією, але ЗСУ, а саме артилеристи угруповання "Південь", оперативно виявили окупантів та завдали їм нищівного удару.

Вчора стало відомо, що на Запоріжжі українським воїна вдалося знищити понад сотню російських загарбників. "Двохсотих" уже доставили до моргу у Горлівці. Відомо, що всі вони були військовослужбовцями 1 армійського корпусу.

Також вчора, 3 травня, успішну операцію зі знищення загарбників та ворожої військової техніки виконали підрозділи бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Потужне відео вже з’явилось у мережі.

Генеральний штаб Збройних Сил України 3 травня повідомив, що 38-а мотострілецька бригада росіян втратила близько 60% особового складу, йдеться про загиблих та поранених. Це – результат ефективних і злагоджених дій Збройних Сил України.

Збройні Сили України кілька днів тому завдали удару по острові Зміїний, який тимчасово окупували російські військові. За попередньою інформацією, усі росіяни, які були там під час атаки, загинули.

Також додамо, що сьогодні, 4 травня Генштаб повідомив про нові актуальні втрати Росії у війні проти України. Тож станом на ранок кількість знищених окупантів вже сягнула позначки у 24 500.

Інші втрати ворога

танків – 1 077 одиниць;

бойових броньованих машин – 2 610 одиниць;

артилерійських систем – 491 одиницю;

РСЗВ – 163 одиниці;

засобів ППО – 81 одиницю;

літаків – 194 одиниці;

гелікоптерів – 155 одиниць;

автомобільної техніки й автоцистерн – 1 867 одиниць;

кораблів і катерів – 10 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 303 одиниці;

спеціальної техніки – 38 одиниць;

крилатих ракет – 87 одиниць.

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