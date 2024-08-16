У метро Києва людина знову впала на колії

У столичному метрополітені людина впала на колії на станції метро "Хрещатик". Очевидці розповіли подробиці інциденту.

Вранці 16 серпня у мережі з'явилися повідомленні про те, що у метрополітені пасажир впав на колію.

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Чи постраждав пасажир

Наразі офіційної інформації щодо інциденту немає. Втім, очевидці розповідають, що чоловік впав на колію ще до прибуття потяга. Ймовірно, він вибрався з пастки, оскільки, за словами свідків, рух не зупиняли.

У мережі з'явилися кадри, на яких чоловік стоїть на коліях.

Людина потрапила на колію на станції "Хрещатик": дивіться відео