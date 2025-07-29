У столичному метро сталася надзвичайна ситуація. Поїзди тимчасово не зупиняються на одній із станцій синьої гілки.

29 липня на станції метро "Либідська" виявили підозрілий предмет, передає 24 Канал із посиланням на КМДА.

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Чому станція "Либідська" не працює?

Із міркувань безпеки станція тимчасово зачинена на вхід і вихід для пасажирів. Поїзди слідують без зупинки повз станцію "Либідська".

На місце викликали вибухотехнічну групу. Про відновлення роботи станції повідомлять додатково.

Нагадаємо, що внаслідок сильної зливи, яка пройшла у Києві 28 липня, затопило станцію "Лук'янівська".

Раніше ця станція постраждала внаслідок масованої атаки безпілотників. Пошкоджень зазнав вхід, також сталося сильне задимлення. "Лук'янівську" тимчасово зачиняли на вхід і вихід.

16 липня через пожежу поблизу червона гілка метро в Києві працювала зі змінами. Поїзди курсували від станції "Академмістечко" до станції "Дарниця". Станції на лівому березі, "Лісова" та "Чернігівська", тимчасово були зачинені на вхід.