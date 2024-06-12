Брак чоловіків, вимкнення світла і рух на Троєщину: як працює метро в Києві на 3 рік війни

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Мобілізація – умова виживання країни у стані війни з ворогом, який має значно більше людського ресурсу. Однак поєднання мобілізації, вимушеної міграції та відсутності прозорого механізму бронювання призвело до кадрової кризи в Україні. Айтівці скаржаться на відсутність ясності з бронюванням та невизначеність з проєктами через відтік людей. Ресторатори відзначають зменшення відвідування – військовозобов'язані чоловіки тепер набагато рідше виходять з дому.

Криза спостерігається й у транспортній галузі. У київському метрополітені гострий дефіцит кадрів через мобілізацію, вимушену міграцію та специфіку професій. 7% співробітників метро – у війську, а загалом на підприємстві – три сотні вакансій. Зокрема, 83 вакансії машиністів. Це означає, що десятки поїздів не вийдуть у рейси – КП "Київський метрополітен" довелося збільшити інтервали між потягами.

Водночас метро для Києва – це без перебільшення найважливіший транспорт та найбезпечніше укриття. І від налагодженої роботи метрополітену залежить безпека киян. 24 Канал з'ясував, як впливає криза кадрів на роботу метрополітену, чи бронюють працівників підземки, та чи чекати киянам на нові станції.

Які причини та наслідки кризи кадрів

З червня київське метро збільшило інтервали руху поїздів: 3 – 4 хвилини у пікові години та до 6 хвилин у "міжпік" на всіх трьох лініях. Насамперед це пов'язано з браком кадрів, розповів на брифінгу виконувач обов'язків начальника КП "Київський метрополітен" Віктор Вигівський.

На цей час маємо більше ніж 15% вакантних посад, які потрібні для повного забезпечення роботи підприємства відповідно до встановлених раніше графіків. Зараз практично по всіх робочих спеціальностях – брак кадрів. Це й електрики, і машиністи поїздів, і черговий склад, який в нас працює цілодобово і забезпечує роботу поїздів. Основні чинники, що вплинули на цю ситуацію, – це міграція кадрів у зв'язку з воєнним станом і тривалий час для підготовки кадрового складу до підприємства, враховуючи специфіку нашої роботи, це і мобілізаційна робота,

– зазначив Вигівський.

Складність підготовки машиніста пов'язана з адаптацією до різних типів поїздів, із психологічною готовністю до такої роботи, каже керівник метрополітену. Окреме питання – підготовка диспетчерів, фахівців високого рівня, які мають працювати цілодобово та досконало знати підприємство.

"Це не один рік навчання", – наголосив Вигівський.



Віктор Вигівський / Фото Лева Шевченка, 24 Канал

Водночас у метрополітені зазначають, що безпеку руху поїздів і перевезення пасажирів забезпечено на всіх лініях метрополітену, поїзди курсують відповідно до встановлених та затверджених графіків. Обслуговування рухомого складу здійснюється відповідно до встановлених на підприємстві регламентів.

Київське метро почало роботу у 1960 році з п'яти станцій на ділянці від "Дніпра" до Вокзальної. Зараз столичний метрополітен має 52 станції, а трьома лініями курсують потяги із 800 вагонами. Остання відкрита станція – "Теремки" у 2013 році.У 2021 році мали відкритися для пасажирів станції "Мостицька" та "Проспект Правди" у бік Виноградаря на зеленій лінії, однак будівництво зупинилося.

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Наразі 41% персоналу метро – це жінки, 59% – чоловіки. Але зараз у метрополітені не розділяють професії на чоловічі та жіночі.

У нас в листопаді минулого року оголосили набір на курси машиністів, запрошували чоловіків і жінок. Зараз за набором навчається лише одна жінка, це киянка, яка закінчила коледж та вирішила працювати у метро. Найближчим часом ми оголосимо додатковий набір на курс машиністів для того, щоб можна було резервувати фахівців і забезпечувати роботу метро,

– ділиться Вигівський.

Метрополітен для пошуку нових фахівців працює як з сайтами з вакансіями, так і з агентствами. Ще один спосіб залучення нових людей – оголошення на ескалаторах.

Чи бронюють у метрополітені

Працівники метро заброньовані, але лише ті, хто має на це підстави, розповів Вигівський. Це ті, хто:

має необхідні військово-облікові документи;

фах, який підпадає під бронювання;

не має військово-облікової спеціальності, що заборонена для бронювання.

До того ж за законом забронювати можна не більше 50% військовозобов'язаних працівників.

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Як працює бронювання в Україні Процедура бронювання дає можливість зарезервувати від мобілізації працівників, критично важливих для функціонування держави та економіки. Новий закон про мобілізацію дозволяє забронювати осіб, які працюють на підприємствах та в установах, де встановлені мобілізаційні завдання або виробляються товари та послуги, необхідні для Збройних Сил та інших військових формувань.



Забронювати дозволено не більше 50% військовозобов'язаних від загальної їх кількості станом на дату подання списку. Це обмеження може бути перевищене у випадку обґрунтованої потреби. Також забронювати можуть працівників органів державної влади та інших державних установ: Нацполіції, НАБУ, ДБР, прокуратури, БЕБ, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, суддів і осіб на штатних посадах патронатних служб, чия юрисдикція поширюється на всю територію України.



Критерії "економічного бронювання", яке б дозволило бронювати співробітників з певним рівнем зарплати та сплачених податків незалежно від галузі, досі не визначені.

Як ситуація з електрикою впливає на роботу метро

У травні 2024 року через ворожі обстріли у Києві поновилися стабілізаційні знеструмлення. Це не критично торкнулося метро – як у 2022 – 2023 роках, на рух це не вплинуло.

Метрополітен є одною із найскладніших інженерних систем, зокрема схема електропостачання підприємства збудована таким чином, що передбачає резервування електроживлення споживачів, у тому числі рухомого складу у випадку знеструмлення частини підстанцій. Водночас у випадку повної відсутності постачання електроенергії підземні станції метрополітену будуть працювати як укриття із забезпеченням функціонування всіх необхідних систем життєдіяльності за рахунок живлення від автономних джерел,

– зазначив у коментарі 24 Каналу заступник начальника метрополітену Дмитро Пінчук.

Чи будуть у метро нові вагони

У 2023 році столиця Польщі Варшава вирішила безоплатно передати Києву 60 вагонів метро, виведених з експлуатації. Це радянсько-російські вагони, які використовуються й у київській підземці.



Відвантаження вагона з Варшави / Фото КМДА

Фахівці метрополітену вже адаптували два поїзди до умов експлуатації столичним метрополітеном, які нині курсують Печерсько-Сирецькою лінією метро. Також наразі проходить адаптація ще п’яти варшавських вагонів, розповіли у метрополітені 24 Каналу. Крім того, вагони з Польщі використовуються як технічні донори для наявних вагонів.

Щодо потягів нового типу – наскрізних – у метрополітені проводять підготовку тендерної документації на закупівлю таких п’ятивагонних составів у рамках кредитних угод з Європейським банком реконструкції та розвитку та Європейським інвестиційним банком.

Що з будівництвом метро на Троєщину, Виноградар та ремонтом наявних тунелів

На київському лівобережжі триває спорудження з'їздів з Подільського мосту в бік Райдужного масиву та Троєщини. Там же і будуються тунелі четвертої, Подільсько-Вигурівської лінії метро.

Проєктування та будівництво Подільсько-Вигурівської лінії здійснюється відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 20.07.2004 №1312 "Про будівництво Подільсько-Вигурівської лінії Київського метрополітену від Кільцевої дороги на житловий масив Вигурівщина-Троєщина з електродепо" (зі змінами).Відповідно до згаданого розпорядження будівництво лінії здійснюється поетапно, за відповідними об’єктами будівництва.

Для початку будівництва четвертої лінії метро, потрібно скоригувати проєкт, затверджений у 2012 році, каже заступник керівника метрополітену. Це дільниця від станції "Глибочицька" поруч зі станцією "Лук'янівська" зеленої лінії до станції "Райдужна" з відгалуженням в бік житлового масиву Вигурівщина-Троєщина (варіант мілкого закладення на Подолі). Також мають уточнити черги будівництва та пускових комплексів.

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Згідно з розпорядженням начальника Київської міської військової адміністрації від грудня 2023 року, асигнування у 2024 році на будівництво четвертої лінії метро не передбачені. Але метрополітен обіцяє виконати проєктні роботи, якщо кошти виділять.



Житловий масив Виноградар, де відкриють станцію "Проспект Правди" / Фото Лева Шевченка, 24 Канал

Щодо будівництва дільниці від станції "Сирець" до Виноградаря разом із депо – воно призупинене, кажуть у метрополітені. За програмою економічного і соціального розвитку Києва на 2024 – 2026 роки, передбачено фінансування на 2024 рік у розмірі 328 208 000 гривень.

Наразі у PROZORRO оголошено закупівлю на будівництво електродепо та двох станцій – "Мостицька" та "Проспект Правди".

Будівельні роботи на об’єкті буде відновлено після завершення електронного аукціону та укладання договору на виконання будівельних робіт з підрядною організацією,

– стверджує Дмитро Пінчук.

Також тривають роботи на тунелі між станціями "Либідська" та "Деміївська":

демонтаж залізобетонних тюбінгів;

улаштування монолітних залізобетонних конструкцій торцевих стін;

герметизація статичних тріщин та стиків оправи тунелю в місцях болтових з’єднань;

армування кесонів залізобетонних тюбінгів тунельної оправи, торкретування залізобетонних тюбінгів тунельної оправи.

Роботи тривають у цілодобовому режимі. Фахівці докладають максимум зусиль, щоб рух поїздів на зазначеній ділянці було поновлено на початку осені цього року, кажуть у метрополітені.