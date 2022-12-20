У Києві через стрибки напруги стався масштабний збій у роботі метро: яка ситуація зараз

Через різкі перепади напруги у Києві виникли проблеми в роботі метрополітену. Енергетики одразу почали виправляти ситуацію.

Зранку кияни почали повідомляти про перебої у роботі метро та затримку поїздів. Також на станціях виникнули великі черги.

До теми Майже повністю відключають усі 3 групи водночас: яка зараз ситуація зі світлом і теплом у Києві

Що трапилось

О 8 ранку у КМДА повідомили, що через різкі перепади напруги рух поїздів червоною лінією метрополітену здійснюється від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна".

Рух наземною ділянкою метро призупинили, тож станції "Лісова", "Чернігівська" "Дарниця" та "Лівобережна" тимчасово зачиняли на вхід. Водночас рух синьою та зеленою лініями метрополітену на той момент вже був відновлений.

Енергетики працюють над вирішенням питання. Про відновлення роботи всіх станцій буде повідомлення додатково,

– сказав мер Віталій Кличко.

На станціях виникнули шалені черги. Оплата проїзду банківськими картками не здійснювалась. А на деяких станціях, зокрема Сирець, працював лише один термінал для продажу квитків.

Кличко повідомив, що рух відновили на всіх лініях

Близько 9 ранку міський голова Віталій Кличко повідомив, що рух поїздів на всіх лініях метрополітену відновлено.

Також запрацювали на вхід станції "Лісова", "Чернігівська", "Дарниця" та "Лівобережна".

Енергетики ліквідували всі несправності. Перепрошуємо за тимчасові незручності!,

– написав він.

Яка ситуація з іншим електричним транспортом

Кияни повідомляють, що є перебої й в роботі міських та приміських електричок – потяги запізнюються на невизначений термін.

Згодом у КМДА повідомили, що Кільцева електричка продовжує рух, але не за графіком. Через обмежений ліміт потужності по Київській області та періодичне пропадання напруги назбиралась низка затримок на всьому кільці.

Які електрички запізнюються:

7301 +7 хвилин

7303 +4 хвилин

7306 +1 год. 11 хвилин

7305 +40 хвилин

7405 +37 хвилин

7406 +25 хвилин

7408 + 41 хвилин

7308 + 39 хвилин

7310 +9 хвилин

7410 +20 хвилин

7407 +1 год. 11 хвилин

7307 +30 хвилин

7412 +32 хвилин

7312 +30 хвилин.

Сьогодні повинні були відкрити станції, закриті від початку російського вторгнення

Сьогодні, 20 грудня, у Києві мали відкрити дві станції метрополітену, які були закриті від початку повномасштабного вторгнення Росії – "Майдан Незалежності" та "Хрещатик".

Планувалося, що між станціями будуть відкриті переходи.

Проте поки що зачиненими залишаться дві станції червоної лінії це – "Дніпро" та "Гідропарк".